IMF: Ukrayna'daki savaşın küresel ekonomiye 'ağır' etkisi olacak

IMF, Ukrayna'daki savaşın küresel ekonomi üzerinde 'ağır' etkisi olacağı konusunda uyarıda bulundu. Ukrayna'nın 1,4 milyar dolarlık acil finansman talebini gelecek hafta değerlendirileceğini iletti.

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF), yapılan açıklamada, fonun icra kurulunun Kristalina Georgieva başkanlığında toplandığı ve Ukrayna'daki savaşın ekonomik etkileri ile etkilenen ülkeler için olası hızlı finansal yardımın görüşüldüğü belirtildi.

Ukrayna'daki savaşın ülkenin fiziksel altyapısına büyük zararlar verdiğine dikkati çekilen açıklamada, komşu ülkelere 1 milyondan fazla mülteci dalgasına ve Rusya'ya yönelik benzeri görülmemiş yatırımların açıklanmasına neden olduğu aktarıldı.

"EKONOMİK SONUÇLARI ŞİMDİDEN ÇOK GÜÇLÜ"

Açıklamada, "Durum oldukça değişken ve görünüm olağanüstü belirsizliğe tabi olsa da ekonomik sonuçlar şimdiden çok ciddi." değerlendirmesi yer aldı.

"ÇATIŞMA TIRMANIRSA, EKONOMİK ZARAR DAHA DA YIKICI OLACAK"

Buğday ve diğer tahıllar dahil olmak üzere enerji ile emtia fiyatlarının yükseldiğine işaret edilen açıklamada, bunların tedarik zinciri kesintileri ve koronavirüs salgınından toparlanmadan kaynaklanan enflasyonist baskılara katkıda bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, fiyat şoklarının tüm dünyayı etkileyeceği vurgulanarak, "Çatışma tırmanırsa, ekonomik zarar daha da yıkıcı olacaktır." ifadesi kullanıldı.

"RUSYA'YA YAPILAN YAPTIRIMLARIN KÜRESEL EKONOMİYE ETKİSİ VAR"

IMF'nin açıklamasında, Rusya'ya yönelik yaptırımların da küresel ekonomi ve finans piyasaları üzerinde önemli etkileri olacağına dikkati çekildi.

Birçok ülkede krizin hem enflasyon hem de ekonomik faaliyet üzerinde olumsuz bir şok yarattığı belirtilen açıklamada, para politikası otoritelerinin uygun tepkileri ayarlamak için artan uluslararası fiyatların yerel enflasyona geçişini dikkatle izlemesinin gerekeceği vurgulandı.

UKRAYNA'NIN FİNANSMAN TALEBİ EN ERKEN GELECEK HAFTA DEĞERLENDİRİLECEK

Açıklamada, Ukrayna'nın IMF'nin Hızlı Finansman Aracı kapsamında 1,4 milyar dolarlık acil durum finansmanı talep ettiği, bu talebin değerlendirilmek üzere en erken gelecek hafta icra kuruluna iletilmesinin beklendiği aktarıldı.