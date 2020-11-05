IMF'den Çin ekonomisi için 'yapısal reform' vurgusu

IMF, Çin ekonomisinin hızlı bir şekilde toparlanmaya devam ettiğine dikkati çekti; koronavirüs salgını ortamında daha fazla yapısal reformun gerekliliğini önerdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin ekonomisi ile ilgili bir değerlendirme yaparak, finansal desteklere devam edilmesinin yerinde olacağı görüşünü savundu.

Hızlı bir şekilde toparlanmaya devam ettiğine dikkati çekerek daha fazla yapısal reformun finansal riskleri sınırlamaya, daha yeşil ve daha kapsayıcı büyümeyi teşvik etmeye, dış dengesizlikleri azaltmaya yardımcı olabileceğini bildirdi.

IMF'den yapılan açıklamada, Çin ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulguları paylaşıldı.

“ÇİN HIZLA TOPARLANIYOR”

Açıklamada, Çin ekonomisinin koronavirüs salgınını kontrol altına almaya yönelik önlemler ve politika eylemlerinin etkisiyle hızlı şekilde toparlanmaya devam ettiğinin altı çizilerek, "Ekonomik büyümenin 2020'de yüzde 1,9 ve 2021'de yüzde 8,2 olması öngörülüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

"KÜRESEL ALTYAPI YATIRIMLARI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN SAĞLANMALI"

Açıklamada, Çin'in aşıya erişimi genişletmeye yönelik uluslararası çabaları destekleyerek, iklim değişikliğiyle mücadele ederek, küresel altyapı yatırımları için sürdürülebilir finansman ve düşük gelirli ülkelerin borçlarının hafifletilmesini sağlayarak uluslararası topluluğun küresel ekonominin karşılaştığı bazı büyük zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olabileceği aktarıldı.

“DENGELİ BİR TOPARLANMA SAĞLAMAK İÇİN MAKROEKONOMİK POLİTİKALAR DESTEKLEYİCİ KALMALI”

IMF Başkan Yardımcısı Geoffrey Okamoto, konuya ilişkin açıklamasında, ekonomik görünümün artan finansal kırılganlıklar ve giderek zorlaşan dış ortamdan kaynaklanan olumsuz risklerle karşı karşıya olduğunu belirtti. Maliye politikasının biraz genişletici kalması gerektiğini kaydeden Okamoto, "Dengeli bir toparlanma sağlamak için makroekonomik politikaların destekleyici kalması ve etkinliklerinin artırılması gerekir." ifadesini kullandı.