IMF'den Ukrayna ekonomisi için 'derin resesyon' yorumu

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından ülkede şehirler tahrip oldu, can kayıpları yaşandı, üretim ve tüm ekonomik hareketler durdu. IMF, böyle bir ortamda Ukrayna ekonomisini değerlendirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Rusya'nın müdahalesi sonucu bu yıl Ukrayna ekonomisinin yüzde 10 daralmasının beklendiğini ve "derin" bir resesyon yaşayacağını bildirdi.

ACİL DURUM FİNANSMANINDAN ÖNCE RAPOR YAYINLANDI

IMF, 1,4 milyar dolarlık acil durum finansmanının onayı öncesi Ukrayna ekonomisine ilişkin hazırlanan raporu yayınladı.

UKRAYNA'DA İÇ TALEP DARALDI

Raporda, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna'da iç talebin keskin bir şekilde daralmasının beklendiğine dikkat çekildi.

UKRAYNA EKONOMİSİNDE DERİN BİR RESESYON BEKLENİYOR

Ukrayna ekonomisinin bu yıl "derin" bir resesyon yaşayacağı belirtilen raporda, ülke ekonomisinin 2022'de yüzde 10 küçüleceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Raporda, devam eden çatışmanın Ukrayna'nın üretim kapasitesinde geniş bir yıkıma neden olduğu ve görünümü hızla kötüleştirdiği belirtilerek, artan fiziksel sermaye stoku kaybının ve kitlesel göçün, üretimde önemli ölçüde daralmaya, ticaret akışlarında bir çöküşe, vergi toplama kapasitesinin daha fazla azalmasına, mali ve dış pozisyonlarda daha büyük bir bozulmaya neden olabileceği aktarıldı.

UKRAYNA'NIN 4,8 MİLYAR DOLARLIK FİNANS AÇIĞI VAR

Ukrayna'nın 4,8 milyar dolarlık dış finansman açığına sahip olduğuna işaret edilen raporda, ülkenin finansman ihtiyaçlarının artmasının beklendiği ifade edildi.

Raporda, Ukrayna'nın kamu borcunun GSYH'ye oranının 2022'de geçen yıla kıyasla 10 puan artarak yüzde 60'a yükselmesinin tahmin edildiği bildirildi.

RESESYON NEDİR

Resesyon; ekonomik büyümenin belirli bir süreliğine negatif olmasını tanımlıyor. Ekonomide atıl kapasitenin bulunması ya da ekonominin uzun vadeli büyüme oranlarından daha düşük oranlarda büyümesi şeklinde de açıklanabiliyor. Ülke ekonomisindeki büyüme hızı, nüfus artış hızından düşük olduğunda kişi başına düşen milli gelir gerileyebiliyor. Makro ekonomik bütün göstergeler; reel gelir, istihdam, endüstriyel üretim, perakende ve toptan ticaret verileri bu ölçümlemelerin içerisinde yer alıyor.

Teknik göstergelerin resesyonu işaret edebilmesi için bazı kritik eşiklerin geçilmiş olması gerekiyor. Bu kritik eşikler çerçevesinde kimi ekonomistlere göre ekonominin birbiri ardında gelen iki çeyreklik dönem içerisinde daralması gerekirken bazılarına göre ise bir ülkede ölçülen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSMH) izlenmesi yeterli oluyor. Bu doğrultuda ekonomik araştırmalar yapan derecelendirme kuruluşlarının verileri teyit etmesi gerekmiyor.

Bütün dünya ülkelerine zor dönemlerde finansman sağlayan IMF için ise bu göstergeleri ölçümlemek için minimum zaman aralığı bulunmuyor.

ÜLKE EKONOMİLERİNİN RESESYONA GİRME SEBEPLERİ