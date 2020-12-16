IMF'nin salgın kredilerinin yüzde 62'si Latin Amerika ülkelerinde

Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine yönelik IMF kredilerinin çoğunun Latin Amerika ülkelerine sağlandığını açıkladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Amerika Toplumu/Amerika Konseyi (AS/COA) tarafından düzenlenen "Latin Amerika ve Kovid-19: Derin Krizden Daha Kapsayıcı ve Dirençli Bir Geleceğe" başlıklı etkinliğe katıldı.

“KORONAVİRÜS VAKALARININ YÜZDE 20’Sİ BU BÖLGEDE”

Latin Amerika'nın dünya nüfusunun yüzde 8'ine ev sahipliği yaptığını belirten Georgieva, koronavirüs enfeksiyonlarının ise yaklaşık yüzde 20'sinin bölgede görüldüğünü kaydetti.

“IMF KREDİLERİNİN YÜZDE 62'Sİ LATİN AMERİKA ÜLKELERİNE GİTTİ”

Georgieva, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine yönelik IMF kredilerinin yüzde 62'sinin Latin Amerika ülkelerine gittiğini belirtti.

“KÜRESEL EKONOMİ 2021'DE YÜZDE 5,2 BÜYÜYECEK”

Küresel ekonominin 2021'de yüzde 5,2 büyümesinin tahmin edildiğine işaret eden Georgieva, aynı dönemde gelişmekte olan ülkelerin yüzde 6, Latin Amerika ülkelerinin ise sadece yüzde 3,6 büyümesinin beklendiğini ifade etti.

“FONUN AMACI YARDIM”

Georgieva, fonun geniş miktarda kredi sağlama gücü olduğuna dikkati çekerek, bölgedeki ülkelerin daha yeşil, dijital ve daha adil bir ekonomiye geçiş yapmalarına yardım etmeye odaklanılacağını vurguladı.