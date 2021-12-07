IMF'ye göre Euro Bölgesi'ndeki yüksek enflasyon gelecek yıl düşecek

IMF Başkanı Georgieva, Euro Bölgesi'nde son dönemde hızla artan enflasyonun gelecek yıl düşmesini beklediklerini söyledi.

Dünyada sert rüzgarlar estiren enflasyonla ilgili açıklama yapan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Euro Bölgesi'nde son dönemde hızla artan enflasyonun gelecek yıl düşmesini beklediklerini söyledi.

Brüksel'de gerçekleştirilen Euro Grubu Toplantısı bitiminde gazetecilere açıklamalarda bulunan Georgieva, bölge ekonomisinin 2020'de yüzde 6,5 küçüldüğünü anımsattı.

Georgieva, "Euro Bölgesi ekonomisi, yüksek aşılama seviyeleri ve devam eden güçlü politik destekler sayesinde hızla toparlanıyor." dedi.

"KORONAVİRÜS VARYANTINA İLİŞKİN BELİRSİZLİKLER SÜRÜYOR"

Ekonomik görünümde koronavirüs ve varyantlara ilişkin belirsizliklerinin bulunduğuna işaret eden Georgieva, salgının seyrinin ekonomik toparlanma konusunda belirleyici olacağını ifade etti.

Georgieva, son dönemde fiyatlardaki artışa rağmen Euro Bölgesi'nde enflasyonun gelecek yıl düşmesini beklediklerini belirtti.

"GEÇEN YIL DÜŞÜRÜLEN ENERJJİ FİYATLARININ BAZ ETKİSİ ENFLASYONU ARTIRDI"

Yüksek enflasyonun özellikle geçen yılki düşük petrol ile doğalgaz fiyatlarının baz etkisi, tedarik zincirlerindeki kesintiler ve Almanya'da KDV kesintilerinin kaldırılmasından kaynaklandığını anlatan Georgieva, "Enflasyonun 2022'de bu faktörlerin ortadan kalkmasıyla düşeceğini ve orta vadede Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2 hedefinin altında kalacağını tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞ, AVRUPALILARI RAHATSIZ EDİYOR

Euro Bölgesi'nde kasımda yıllık enflasyon, yüzde 4,9'luk oranla son 25 yılın en yüksek seviyesinde ulaşmıştı. Euro Bölgesi'nde ağustos, eylül ve ekim ayında da enflasyon, son yılların en yüksek seviyesine çıkmıştı. Son dönemde enflasyondaki yükseliş, Avrupalıları da rahatsız ediyor.

Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat düzeylerindeki artış dikkati çekiyor.