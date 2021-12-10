IMF’ye göre küresel kripto para düzenlemesi kapsamlı olmalı

IMF, küresel kripto para düzenlemesinin kapsamlı ve koordineli olmasının koordineli olmayan düzenleyici önlemlerin istikrarı bozucu sermaye akışlarını kolaylaştırabileceğini aktardı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Para ve Sermaye Piyasaları Dairesi Başkanı Tobias Adrian ile Para ve Sermaye Piyasaları Dairesi Başkan Yardımcıları Dong He ve Aditya Narain, kripto para düzenlemelerine ilişkin ortak blog yazısı kaleme alarak, riskleri ortadan kaydırmak amacıyla sistem üzerinde çalışılacağını bildirdi.

“KRİPTO PARA HİZMETLERİNİN DÜZENLENMİŞ FİNANSAL SİSTEMLE BAĞLANTILARI ARTTI”

Kripto varlıklar ile ilgili ürün ve hizmetler son yıllarda hızla büyüdüğüne işaret edilen yazıda, bunların düzenlenmiş finansal sistemle bağlantılarının arttığına dikkat çekildi.

“KÜRESEL KRİPTO PARA DÜZENLEMESİ KAPSAMLI VE KOORDİNELİ OLMALI”

IMF yetkilileri, söz konusu yazıda, küresel kripto para düzenlemesinin kapsamlı ve koordineli olması gerektiğini savundu.

Kripto varlıklar ile ilgili ürün ve hizmetler son yıllarda hızla büyüdüğüne işaret edilen yazıda, bunların düzenlenmiş finansal sistemle bağlantılarının arttığına dikkat çekildi.

“RİSKLERİ İZLEMEKTE ZORLANILIYOR”

Yazıda, politika yapıcıların birçok faaliyetin düzenlenmemiş olduğu bu gelişen sektörden kaynaklanan riskleri izlemekte zorlandığı belirtilerek, bu finansal istikrar risklerinin bazı ülkelerde yakında sistemik hale gelebileceği ifade edildi.

Koordineli olmayan düzenleyici önlemlerin istikrarı bozan sermaye akışlarını kolaylaştırabileceği vurgulanan yazıda, IMF'nin görevinin uluslararası para ve finansal sistemin istikrarını korumak olduğu, kripto varlıkların sistemi derinden değiştirdiği aktarıldı.

KRİPTO PARA VARLIKLARINA YÖNELİK DÜZENLEYİCİ YAKLAŞIMİÇİN ÇALIŞILACAK

Yazıda, IMF'nin kripto para varlıklarına yönelik etkili bir düzenleyici yaklaşım geliştirmek için Finansal İstikrar Kurulu ve uluslararası düzenleyici topluluğun diğer üyeleriyle yakın bir şekilde çalışmayı planladığı kaydedildi.