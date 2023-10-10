İndirim çağrısı cevap buldu! Perakendede 60 bin mağazanın indirime gitmesi bekleniyor Ticaret Bakanlığı perakende sektöründe indirim talep etti. Bakan Bolat'ın çağrısından hemen sonra 60 bin mağazanın bulunduğu Birleşmiş Markalar Derneği açıklama yaptı.

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın indirim çağrısına ilişkin açıklama yapan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, 60 bin mağazanın ile bu kampanyaya katılmasını beklediklerini ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın geçen günlerde Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyası beklediklerini açıklaması ve sektörün buna hemen destek vermesinin ardından gözler perakende sektörünün diğer temsilcilerine çevrildi.

Bolat, konu ile ilgili "Başta tekstil ve beyaz eşya olmak üzere tüm sektörlerimizi Cumhuriyet'imizin 100. yılında büyük indirim kampanyasına destek vermeye davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.

"Her kesim enflasyonla mücadeleye aynı gönüllülükle katılmalı"

BMD'nin 505 üye markasına ait yurt içinde 60 bin mağazasının bulunduğunu dile getiren Öncel, bu mağazaların hepsinin yaptığı markalı satışla ekonomiye katkı verdiğini ve katma değer ürettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

Bu kampanyanın kalıcı ve uzun süreli olabilmesi için bütün tarafların yani sadece mağazacıların değil, kargocusundan kredi verenine ve kiralama yapanlara kadar herkesin dahil olması gerekiyor. Çünkü perakendeci burada yükü uzun süre taşıyamaz. Her kesim burada enflasyonla mücadeleye aynı gönüllülükle katılırsa bu hem uzun vadeli hem de milli mutabakat çerçevesinde yapılmış olur.

"İndirimlerin yüzde 30'a çıkmasını bekliyorum"

Sinan Öncel, kasım ayında her yıl büyük indirimlerin yapıldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sezonu eylülde açıyoruz. Ekim hemen hemen sezonun ilk ayı. Ekimde bu indirim oranları kasıma göre sınırlı kalır. Ama ben şunu öngörüyorum; yüzde 10 ile yüzde 30 arasında indirimler yapılır. Her sektörün kendi dinamiği içerisinde ve her ürünün kendi dinamiği içerisinde indirimler yapılır. Fakat bunu gördüğüm kadarıyla marketler yıl sonuna kadar devam ettirmek istiyorlar. Marketlerden beklenen bu daha doğrusu. Maliyet artışları buna engel olur mu orasını bilemiyorum.

"Ekim ve kasımda satışlarda adetsel bazda yüzde 20-30 artış yakalayabiliriz"

BMD Başkanı Öncel, Cumhuriyet'in 100. yılına dair indirimlerin kasım kampanyalarıyla birlikte 2 ay sürebileceğini kaydederek, şöyle konuştu:

Gıda dışı perakendede eylülde düşüşler başlamıştı. Ekim ve kasımda indirim kampanyalarını güzel bir şekilde kamuoyuna anlatabilirsek yüzde 20 ile yüzde 30 arasında adetsel artış yakalayabiliriz.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)