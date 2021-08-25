İnegöl’de yetiştirilen Polka ahududusunun kilosu 45 lira

İnegöl ilçesinde bu yıl ilk hasadı başlayan yediveren cinsi ahududu, hem rekoltesiyle hem de fiyatıyla çiftçiyi memnun etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl dağıtılan Polka cinsi ahududu, çiftçinin yüzünü güldürdü. İnegöl’e bağlı Bahçekaya Mahallesi’nde ilk hasadını toplayan Recep Ersoy da ekilen Polka cinsi ahududunun kilosunu 45 liraya sattıkları ve talebe yetişemediklerini belirtti.

Bahçekaya Mahallesi’nde hasadı inceleyen Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “Şu anda bulunduğumuz bahçe, Polka cinsi Ahududu bahçesi. Bu sene özellikle üzümsü bitkilerde çiftçilerimiz iyi para kazanıyor. Yaban mersini yeni olmasına rağmen fiyatını biliyorsunuz, yeni yeni aronyayı arazilere soktuk, yine böğürtlen, aynı şekilde Polka cinsi ahududu revaçta.

AHUDUDUNUN FİYATI, BU SENE 40-45 LİRAYA KADAR ÇIKTI

Geçen sene 12 lira civarında olan ahududunun fiyatı, bu sene 40-45 liraya kadar çıkmış durumda. Bunlar bizim için mutlu edici yüksek fiyatlar. Beklentimizin üzerinde ama gönül ister ki her zaman kendisine bu fiyatlarda alıcı bulsun. Artık bazı ürünleri değiştirme zamanının geldiği kanaatindeyiz.

"ÇİFTÇİLERİMİZİN ÜZÜMSÜ BİTKİLERE GEÇMESİNİ TAVSİYE EDİYORUZ"

Bölgemiz, özellikle Uludağ ve etekleri üzümsü bitkilere çok yatkın. O anlamda çiftçilerimizi üzümsü bitkiler diye tabir ettiğimiz ahududu, böğürtlen, yaban mersini, aronya gibi ürünlere geçmesini tavsiye ediyoruz. Toplam ahududu İnegöl’de 600-700 ton bandında. Biz isteriz ki aynı çilek gibi 20 bin ton, 30 bin tonu yakalayalım. Çiftçilerimiz de mutlu olsun.” dedi.

"OYLAT BÖLGESİNDE 50 DÖNÜME YAKIN BU SENE POLKA CİNSİ AHUDUDU EKİLDİ"

Ahududu üreticisi Recep Ersoy ise, “Polka cinsi ahududuyu İnegöl’de ilk eken üreticilerden birisiyim. Şu anda fiyatı beklemediğimiz kadar yüksek çıktı. Dönümünde 1,5 ton ürün bekliyorum. Çiftçilerimize de tavsiye ediyorum. Oylat bölgesinde 50 dönüme yakın bu sene Polka cinsi ahududu ekildi. Fiyatlardan çok memnunum. Geçen sene 12 liraydı, bu sene 45 lira. Taleplere de yetişemiyorum." diye konuştu.

İnegöl’de yetiştirilen Polka ahududusunun kilosu 45 lira VİDEO