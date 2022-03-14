Petrol
110.3
-2.10%
Euro
16.15
0.09%
Dolar
14.72
-0.31%
Altın
932.22
-0.97%
Borsa
2078
1.17%
Bitcoin
580.111
0.07%
BTXN Coin
39.00
-0.33%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C

    İnek sütü miktarı ocak ayında arttı

    TÜİK, süt ve süt ürünleri üretim verilerini paylaştı. Buna göre, ticari süt işletmelerince 836 bin 959 ton inek sütü toplandı.
    • AA
    • 14.03.2022 - 11:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İnek sütü miktarı ocak ayında arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ait Süt ve Süt Ürünleri Üretimini "Bir önceki ay 799 bin 398 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ocak ayında yüzde 4,7 artarak 836 bin 959 ton oldu." şeklinde aktardı.

    TİCARİ SÜT İŞLETMELERİNCE 836 BİN 959 TON İNEK SÜTÜ TOPLANDI

    Bir önceki ay 799 bin 398 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Ocak ayında yüzde 4,7 artarak 836 bin 959 ton oldu.

    Bir önceki ay 126 bin 633 ton olan içme sütü üretimi ocak ayında yüzde 4,8 artarak 132 bin 726 ton olarak gerçekleşti.

    İnek sütü miktarı ocak ayında arttı #1

    TEREYAĞ, PEYNİR VE YOĞURT ÜRETİMİ GERİLEDİ

    Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan tereyağı üretimi yüzde 55,7, ayran üretimi yüzde 28,6 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 11,5, yoğurt üretimi yüzde 9,7, içme sütü üretimi yüzde 8,4 ve toplanan inek sütü miktarı yüzde 5,7 azaldı.

    İnek sütü miktarı ocak ayında arttı #2


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz yatırım eğitimi alın
    Mtm

    Ücretsiz yatırım eğitimi alın

    Esra Ersoy'a 10 yıl 1 ay hapis cezası
    Magazin

    Esra Ersoy'a 10 yıl 1 ay hapis cezası

    Demir fiyatlarında sert yükseliş
    Emlak

    Demir fiyatlarında sert yükseliş

    Görüş Bildir