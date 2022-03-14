İnek sütü miktarı ocak ayında arttı

TÜİK, süt ve süt ürünleri üretim verilerini paylaştı. Buna göre, ticari süt işletmelerince 836 bin 959 ton inek sütü toplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ait Süt ve Süt Ürünleri Üretimini "Bir önceki ay 799 bin 398 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ocak ayında yüzde 4,7 artarak 836 bin 959 ton oldu." şeklinde aktardı.

TİCARİ SÜT İŞLETMELERİNCE 836 BİN 959 TON İNEK SÜTÜ TOPLANDI

Bir önceki ay 799 bin 398 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Ocak ayında yüzde 4,7 artarak 836 bin 959 ton oldu.

Bir önceki ay 126 bin 633 ton olan içme sütü üretimi ocak ayında yüzde 4,8 artarak 132 bin 726 ton olarak gerçekleşti.





TEREYAĞ, PEYNİR VE YOĞURT ÜRETİMİ GERİLEDİ

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan tereyağı üretimi yüzde 55,7, ayran üretimi yüzde 28,6 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 11,5, yoğurt üretimi yüzde 9,7, içme sütü üretimi yüzde 8,4 ve toplanan inek sütü miktarı yüzde 5,7 azaldı.



