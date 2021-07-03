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    İnfaz koruma memuru tazminatını KDK aracılığıyla alabildi

    İnfaz koruma memuru, öğretmenlik ataması yapınca görevinden istifa etti. Tazminatını alamayınca KDK'ya başvurdu ve kurumun aracılığı ile tazminatına kavuştu.
    • AA
    • 03.07.2021 - 09:58
    • Güncelleme : 03.07.2021 - 09:59
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    İnfaz koruma memuru tazminatını KDK aracılığıyla alabildi

    Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), başka bir mesleğe geçmesi nedeniyle istifa eden ve tazminatı ödenmeyen infaz koruma memurunun başvurusu üzerine, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler sonucu tazminatın ödenmesini sağladı.

    4 YIL SÖZLEŞMELİ ÇALIŞTIĞI KURUMDAN İSTİFA ETMESİNE RAĞMEN TAZMİNATINI ALDI

    KDK'den yapılan açıklamada, 2017 ile 2020 arasında 4B kapsamında sözleşmeli olarak Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde çalışan başvurucunun öğretmenlik kadrosuna atanmasının ardından istifa ettiği aktarıldı.

    TAZMİNAT ALAMAYINCA KDK'YA BAŞVURDU

    Çalıştığı süreye dair tazminat talebini Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürlüğüne ileten kişi, olumsuz yanıt alması üzerine KDK'ye başvurdu.

    İnfaz koruma memuru tazminatını KDK aracılığıyla alabildi #1

    GÖRÜŞMEER SONUCUNDA DURUM TEKRAR DEĞERLENDİRİLDİ

    Başvuruyu değerlendiren KDK, mağduriyetinin giderilmesi için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yetkilileriyle görüşme yaparak başvurucunun durumunun yeniden değerlendirilmesini talep etti.

    MAĞDURİYET ORTADAN KALKTI

    Bunun üzerine Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, başvurucu eski infaz koruma memurunun iş sonu tazminatının ödenmesine karar verdi ve konuyla ilgili KDK'ye bildirimde bulundu. Böylece, başvurucunun mağduriyeti giderilmiş oldu.

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