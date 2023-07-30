İngiliz basını: Yatırımcılar, Hafize Gaye Erkan ve Mehmet Şimşek konusunda iyimser Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın verdiği mesajları analiz eden medya organları, ülkenin ekonomi ekibinin önde gelen isimlerinden birinin de Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek olduğunu hatırlattı. Yatırımcıların, her iki isme bakışına dikkat çekildi.

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Türkiye'nin yeni dönemde izlediği ekonomi politikası, uluslararası yatırımcılar yakından takip ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek öncülüğündeki ekonomi ekibinin yürüttüğü program ve Merkez Bankası'nın tavrı konuşulmaya devam ediyor.

Haberlerde, yatırım çevrelerinin Türkiye'nin ekonomi kadrosuna güvendiğine işaret ediliyor.

Reuters: Felsefesini ortaya koydu

İngiltere merkezli Reuters, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın enflasyon raporuna ilişkin düzenlediği toplantıyı analiz etti.

Türkiye'nin yeni Merkez Bankası Başkanı'nın gazetecilere yaptığı ilk resmi konuşmasında kapsamlı bir para politikasından söz ettiği belirtildi.

İlk basın toplantısında felsefesini ortaya koyan Erkan'ın, bütüncül yaklaşımının faiz artırımlarına ek olarak bir dizi kaldıraçtan ve makroihtiyati politika araçlarından yararlanacağını taahhüt ettiğini söylediği aktarıldı.

Türkiye'nin ekonomi ekibinin önde gelen isimleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından haziran ayı başında atanan Erkan'ın, kademeli parasal sıkılaştırmaya devam etme sözü verdiği belirtilerek şöyle denildi:

Açıklaması, onun himayesinde haziran ve temmuzda iki faiz artırımının ardından geldi.



Erkan, saygın kıdemli politikacı Mehmet Şimşek ile birlikte ülkenin ekonomi ekibinin önde gelen isimlerinden. Her ikisinin de ekonomik zorlukları aşması bekleniyor.

Analistler, bir saati aşan basın toplantısında Erkan'ın performansından övgüyle bahsederken, "Türk para politikası yapımının yüzü olmak istediği bir gerçek. Merkez Bankası Başkanı olabilecek kapasiteye sahip birisini gördük." ifadeleri kullanıldı.

Financial Times: Erkan ve Şimşek konusunda iyimserler

Financial Times gazetesi ise Hafize Gaye Erkan'ın yardımcılıklarına atanan Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan ile ilgili haberinde şunları yazdı:

Erkan ve Şimşek konusunda iyimser olduklarını söyleyen yatırımcılar, Para Politikası Kurulu'nda yapılacak değişiklikleri merakla bekliyordu.



Bankalar için risk yönetimi modelleri geliştirme konusunda uzman olan Erkan, enflasyonu düşürmek için tüm araçları kullanma sözü verdi.

Erkan'ın, Merkez Bankası'nın kararlarının "tamamen bilim tarafından alınacağını" ve ekibinin para politikasını geliştirmek için titiz analizlere başvuracağını söylediği ayrıntısına dikkat çekildi.

Yatırımcıların tepkisi olumlu

Aynı haberde ayrıca "Yatırımcılar, Erdoğan'ın üçüncü döneminde ekonomik değişimlere olumlu tepki verdi." denildi.

Merkez Bankası verilerine göre, yabancı yatırımcıların 9 Haziran'dan bu yana Türkiye'de hisse senedi piyasasına 1,6 milyar dolar aktardığına da vurgu yapıldı.