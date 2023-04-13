İngiliz ekonomisi büyümesi grevlerin etkisinde kaldı İngiliz ekonomisi, şubatta grevlerin ekonomik faaliyetlere olumsuz etkisiyle büyüme göstermedi.

AA

Ülkeler bir yandan enflasyonu düşürmek için politikalar yürütürken diğer yandan da büyümeyi sağlamak için mücadele ediyor.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, Ocak 2023 için tahmin edilen büyüme, yüzde 0,3'ten yüzde 0,4'e revize edildi.

Ülke ekonomisinin Şubat 2023'te ise yatay seyir izlediği tahmin edildi.

Servis sektöründeki yüzde 0,1 ve üretimdeki yüzde 0,2'lik daralmayı, inşaat sektöründeki yüzde 2,4'lük büyüme dengeledi.

Öğretmenlerin grevi ve servis sektöründeki daralma büyümeyi törpüledi

Şubatta öğretmenlerin geniş çaplı grevi, servis sektöründeki daralmanın en büyük nedeni oldu.

İnşaat üretimi şubatta yüzde 2,4 büyüdü

ONS'nin bir diğer açıklanan verisine göre de inşaat üretimi şubatta yüzde 2,4 büyüme gösterdi.

Bakım onarım ve yeni inşa çalışmaları, bu büyümede etkili oldu. İnşaat sektörü Ocak 2023'te yüzde 1,7 daralmıştı.