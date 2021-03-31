İngiliz ekonomisi geçen yıl yüzde 9,8 daraldı

İngiliz ekonomisi 2020'de yüzde 9,8 küçülürken, İngiltere'nin geçen yıl salgın nedeniyle en sert darbeyi alan, en sert daralmayı yaşayan ekonomi olduğu belirtildi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülke ekonomisi, 2020'nin son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,3 büyüme kaydetti ise de geçen yıl yüzde 9,8 seviyesinde daraldı. Beklentiler, ülke ekonomisinin 2020'de yüzde 9,9 seviyesinde daralacağı yönündeydi.

"GEÇEN YIL SALGIN NEDENİYLE EN SERT DARBEYİ ALAN EKONOMİ"

Pantheon Macroeconomics İngiltere Ekonomisti Samuel Tombs, konuya ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere'nin, geçen yıl salgın nedeniyle en sert darbeyi alan, en sert daralmayı yaşayan ekonomi olduğunu vurguladı.

2021 BEKLENTİSİ, EKONOMİNİN YÜZDE 5 BÜYÜMESİ

İngiltere Merkez Bankası, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5 seviyesinde büyümesini bekliyor.