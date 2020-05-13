İngiliz ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2 daraldı

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İngiltere Merkez Bankası, ülke ekonomisinin 2020 yılında yüzde 14 daralma gösterebileceğini tahmin ediyor.

Koronavirüs salgını, dünya ekonomilerini etkilemeye devam ediyor.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre; İngiltere ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde kaydettiği duraklamanın (yüzde 0) ardından bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 2 daraldı.

Böylece ülke ekonomisi 2008 yılındaki küresel ekonomik finans krizinden bu yana çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetmiş oldu.

MART AYINDAKİ KÜÇÜLME YÜZDE 5,8

İngiliz ekonomisi, koronavirüs ile mücadele için karantina tedbirlerinin alındığı mart ayında yüzde 5,8 daraldı.

2020'DE YÜZDE 14 DARALMA BEKLENTİSİ

İngiltere Merkez Bankası (BoE) geçen hafta yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının ülke ekonomisinde yılın ikinci çeyreğinde yüzde 25'e kadar daralmaya neden olmasının beklendiğini kaydetmişti.

Bankanın tahminlerine göre bu yıl İngiliz ekonomisi yüzde 14 seviyesine kadar daralma gösterebilir.

EKİM SONUNA KADAR MADDİ YARDIM KARARI

Ülkede karantina uygulaması 23 Mart tarihinde başlatılmıştı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, dün, karantina nedeniyle çalışamayacak durumda olanlara yapılacak maddi yardım programının ekim ayının sonuna kadar uzatılmasına karar verildiğini bildirmişti.

İNGİLTERE'DE NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜ

İngiltere’de bugün başlayan normalleşmenin ilk aşamasıyla, artık insanların dışarıda daha fazla zaman geçirmesine izin verilecek.

Vatandaşlar parklarda güneşlenebilecek, piknik yapabilecek ve balık tutabilecek.

Katı sosyal mesafe kurallarına uymaları ve aralarında 2 metre bırakmaları şartıyla, başka bir hane üyesiyle görüşülebilecek.

SPOR TESİSLERİ YENİDEN FAALİYETE GEÇİYOR

Tenis kortları, golf kulüpleri ve basketbol sahaları dahil açık hava spor tesisleri yeniden faaliyete geçecek.

Bu yerlerde kişiler tek başlarına, hane halkı üyeleri ve sosyal mesafe kurallarına bağlı kalarak başka biriyle oyun oynayabilecek.

Gün içinde istenildiği kadar dışarıda egzersiz yapılabilecek.