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    İngiliz hava yolu şirketi, 3 bin çalışanını çıkarıyor

    Virgin Atlantic hava yolu şirketi, koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik şartlar nedeniyle, 3 bin kişinin işten çıkarılacağını açıkladı.
    • AA
    • 05.05.2020 - 22:12
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    İngiliz hava yolu şirketi, 3 bin çalışanını çıkarıyor

    Şirketten yapılan açıklamada, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Gatwick Havalimanı'ndaki operasyonların sonlandırıldığı, 3 bin çalışanın işine son verilmesine karar verildiği belirtildi.

    "HİÇBİR FIRTINA, KORONA KADAR YIKICI OLMADI"

    Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Virgin Atlantic Üst Yöneticisi Shai Weiss, "İlk uçuşumuzu gerçekleştirdiğimiz zamandan bu yana geçen 36 senede çok fırtına atlattık fakat hiçbiri koronavirüs kadar yıkıcı olmadı." ifadesini kullandı.

    DİĞER ŞİRKETLER DE İŞÇİ ÇIKARMIŞTI

    Geçen hafta British Airways 12 bin, Ryanair ise 3 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

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