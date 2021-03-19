İngiliz hükumeti şubat ayında rekor seviyede borçlandı

İngiltere'de şubat ayında gerçekleştirilen 19 milyar 100 milyon sterlinlik kamu borçlanması, 1993 yılından bu yana şubat aylarındaki en yüksek borçlanma oldu.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), kamu sektörü finansmanına ilişkin 2021 yılı şubat ayı verilerini paylaştı.

1993 YILINDAN BU YANA EN BÜYÜK BORÇ

Buna göre, İngiliz hükumeti şubatta 19 milyar 100 milyon sterlinlik borçlanma ile 1993 yılında bu yana şubat aylarındaki en yüksek borçlanmayı yaptı.

BORÇ, 17.6 MİLYAR STERLİN ARTTI

ONS açıklamasında, ülkede 2021 yılı şubat ayındaki borçlanmanın bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 17 milyar 600 milyon sterlin seviyesinde artış gösterdiği kaydedildi.

“ÜLKENİN TOPLAM KAMU BORCU 2.1 TRİLYON DOLAR”

İngiltere'nin kamu bankaları hariç kamu borçlarının, vergi yılının başlangıcı olan Nisan 2020'den bu yılın şubat ayı sonuna kadarki dönemde 278 milyar 800 milyon sterlin seviyesine ulaştığı kaydedilen açıklamada, ülkenin toplam kamu borcunun da 2 trilyon 130 milyon dolara yükseldiği bildirildi.

“KORONAVİRÜS BU ÜLKENİN BU ZAMANA KADAR KARŞILAŞTIĞI EN BÜYÜK EKONOMİK ŞOK”

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, BBC’ye yaptığı değerlendirmede, “Koronavirüs bu ülkenin bu zamana kadar karşılaştığı en büyük ekonomik şoklardan birine neden oldu.” ifadelerini kullandı.

“BUGÜNÜN RAKAMLARI OLDUKÇA KORKUNÇ”

Merkezi Londra’da bulunan Capital Economics İngiltere ekonomisti Ruth Gregory ise, “Bugünün rakamları oldukça korkunç, ancak ekonomiyi de hesaba katmak önemlidir. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, ekonomiyi desteklemeye devam etmek için doğru şeyi yapıyor.” değerlendirmesinde bulundu.