İngiliz konut sektörü son 24 yılın en güçlü büyümesini gösterdi

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İngiltere’de inşaat sektörü 2021 yılının haziran ayında, dünyadakilerin aksine son 24 yılın en sert yükselişini kaydetti.

IHS Markit/CIPS verilerine göre, ülkede inşaat sektörü satın alım yöneticileri endeksi (PMI) 2021 yılının haziran ayında 66,3 seviyesine yükseldi. Ülkede, mayıs ayında inşaat sektörü PMI verisi mayıs ayında 64,2 seviyesinde kaydedilmişti.

HAZİRAN AYI İNŞAAT PMI'Sİ 1997 YILININ HAZİRAN AYINDAN BU YANA EN İYİ SEVİYEDE

Böylece haziran ayında inşaat sektörü PMI verisinde 1997 yılının haziran ayından bu yana en sert yükseliş kaydedilmiş oldu.

Öncü veri olarak kabul edilen PMI verisine göre, 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, bu seviyenin altı ise daralma olarak kabul ediliyor.

EMLAK İŞLEM VERGİSİ MUAFİYETİ ARTIŞIN SEBEBİ

İngiltere’de eylül ayının sonuna kadar devam edecek emlak işlem vergisine getirilen muafiyet salgın döneminde konut sektörünü canlandırmıştı. Vergi muafiyeti, 500 bin sterlin değerindeki bir konutta yaklaşık 15 bin sterline denk geliyor.

Konut kredi kuruluşu Nationwide’ın verilerine göre, ülkede konut fiyatları 2021 yılının mayıs ayında yıllık bazda yüzde 10,9 artış ile son 7 yılın en hızlı artışını göstermişti.