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    İngiliz mahkemesinden Uber'e veto

    Akıllı telefon uygulaması üzerinden taksi hizmeti veren Uber, bir ülkeden daha veto yedi.
    • AA
    • 06.12.2021 - 16:57
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 17:38
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    İngiliz mahkemesinden Uber'e veto

    İngiliz Yüksek Mahkemesi, akıllı telefon uygulaması üzerinden taksi hizmeti veren Uber'in, başkent Londra'daki faaliyet modelinin yasalara uygun olmadığına hükmetti.

    Daha önceki vetosunu da taksicilerin itirazı nedeniyle almıştı.

    SÜRÜCÜ VE YOLCU ARASINDA ARACI OLMASI "YASA DIŞI"

    İngiliz Yüksek Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, özel kiralık araç operatörünün sürücü ve yolcu arasında "aracı" olarak hareket etmesinin yasa dışı olduğuna karar verildi.

    Açıklamada, Uber ve benzeri kiralık araç acentelerinin doğrudan sürücüler ile sözleşme yapması gerektiği belirtildi.

    Mahkeme kararı; sadece Uber için değil, Londra'da faaliyet gösteren ve kiralık araç hizmeti veren tüm şirketler için bağlayıcı nitelikte olması açısından önem taşıyor.

    İngiliz mahkemesi, Şubat 2021'de Uber'in, tüm sürücülerini şirketin çalışanları olarak göstermesi gerektiği hükmüne varmıştı.

    İngiliz mahkemesinden Uber e veto #1

    İNGİLTERE'DE 70 BİN UBER SÜRÜCÜSÜ VAR

    Uber'in sadece Londra'da 45 bin, ülke genelinde ise yaklaşık 70 bin sürücüsü bulunuyor.

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