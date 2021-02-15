- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- İngiliz sterlini ABD doları karşısında son 33 ayın en yüksek seviyesine geldi
İngiliz sterlini ABD doları karşısında son 33 ayın en yüksek seviyesine geldi
- AA
- 15.02.2021 - 17:51
- Güncelleme : 15.02.2021 - 17:53
İngiliz sterlini, ABD doları karşısında güçlü yükselişini sürdürüyor.
AŞILARIN İKİNCİ DOZLARINA BAŞLANMIŞ OLMASI UMUTLARI ARTIRDI
İngiltere’de 15 milyon kişinin ilk doz aşısının yapılmış olması, 500 bin üzerinde kişinin ise ikinci doz aşılarının yapılmış olması ekonominin yeniden açılmasına ilişkin umutları artırırken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın 22 Şubat'ta ülkenin karantinadan çıkış planının açıklaması bekleniyor.
“İVME EKONOMİNİN YENİDEN AÇILMASINA DOĞRU İLERLİYOR”
Sterlindeki yükselişi değerlendiren ING Küresel Piyasalar Başkanı Chris Turner, “İngiliz sterlini aşılamaların başarılı bir şekilde devam etmesinin meyvelerini toplamaya devam ediyor. İvme ekonominin yeniden açılmasına doğru ilerliyor.
"OKULLARIN AÇILMASI ÖNEMLİ BİR ADIM OLACAK"
Büyük ihtimalle ilk adım 8 Mart’ta okulların açılması olacak.” değerlendirmesinde bulundu.
İngiltere borsası da yerel saatle 14.00’te yüzde 2,06 değer kazanarak 6.724,89 seviyesinde seyrediyor.