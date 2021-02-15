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İngiliz sterlini ABD doları karşısında son 33 ayın en yüksek seviyesine geldi

İngiliz sterlini ABD doları karşısında son 33 ayın en yüksek seviyesine geldi

İngiliz sterlini, ABD doları karşısında gün içerisinde 1,3900’u aşarak yaklaşık son üç yılın en yüksek seviyesini görürken, euro karşısında ise son 1,1470 ile son 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.