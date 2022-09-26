Petrol
83.84
-1.40%
Euro
17.8512
0.04%
Dolar
18.4529
0.21%
Altın
973.83
0.07%
Borsa
3235
-1.43%
Bitcoin
352.513
-0.76%
BTXN Coin
9.67
-12.17%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    İngiliz sterlini, dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesinde

    İngiltere'de vergi paketi açıklanınca, dolar karşısında zayıflayan para birimi daha çok değer kaybetti.
    • 26.09.2022 - 13:53
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 14:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiliz sterlini, dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesinde

    Rusya-Ukrayna savaşının yaşandığı kıtada bulunan İngiltere'nin, ekonomisini ayakta tutmaya çalışırken aldığı kararlar, para birimi üzerinde etkili oluyor.

    İngiliz hükümetinin 45 milyar sterlin hacmindeki vergi indirim paketinin duyurmasının ardından İngiliz sterlini, dolar karşısında 1,0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.

    Sterlin/dolar paritesi, Asya piyasalarında 1,0350'ye kadar geriledi

    Sterlin/dolar paritesi, Asya piyasalarında 1,0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini gördükten sonra toparlayarak, saat 11.30 itibarıyla 1,07'den işlem görüyor.

    Kwasi Kwarteng

    Vergi indirim paketini Maliye Bakanı açıkladı

    İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, geçtiğimiz cuma günü ülkede toplamı 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını bildirmişti.

    Dış borçlanmanın artacağı endişeleri doğru

    Bu da ülkenin dış borçlanmasının artacağı yönündeki beklentileri artırarak, sterlinin güç kaybetmesine neden oldu.

    Yatırımcıların Ukrayna’da devam eden savaşın enerji fiyatlarına etkisi ve resesyon endişeleri de sterlin üzerinde baskıyı artırdı.

    Sterlin

    Merkez Bankası'ndan faiz artışı bekleniyor

    İngiltere Merkez Bankası (BoE), geçtiğimiz hafta politika faizini 50 puan artırarak yüzde 2,25 seviyesine yükseltmişti. Analistler, İngiltere Merkez Bankası’nın  ilerleyen dönemde enflasyonu kontrol altına alabilmek için faiz artışlarına devam edeceğini düşünüyor.

    Enflasyon zirvede

    Ülkede enflasyon ise halihazırda yüzde 9,9 ile son 40 yılın en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

    "İngiliz sterlinindeki değer kaybı endişe verici"

    İngiltere’de muhalefette olan İşçi Partisi’nin Gölge Maliye Bakanı Rachel Reeves, İngiliz sterlinindeki değer kaybının endişe verici boyutlarda olduğunu belirtti.


    Taha Akgül evlendi
    Diğer spor haberleri

    Taha Akgül evlendi

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Amed - Bursaspor maçında PKK paçavraları açıldı
    Futbol

    Amed - Bursaspor maçında PKK paçavraları açıldı

    Görüş Bildir