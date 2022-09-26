İngiliz sterlini, dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesinde

İngiliz sterlini, dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesinde

İngiltere'de vergi paketi açıklanınca, dolar karşısında zayıflayan para birimi daha çok değer kaybetti.

Rusya-Ukrayna savaşının yaşandığı kıtada bulunan İngiltere'nin, ekonomisini ayakta tutmaya çalışırken aldığı kararlar, para birimi üzerinde etkili oluyor.

İngiliz hükümetinin 45 milyar sterlin hacmindeki vergi indirim paketinin duyurmasının ardından İngiliz sterlini, dolar karşısında 1,0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.

Sterlin/dolar paritesi, Asya piyasalarında 1,0350'ye kadar geriledi

Sterlin/dolar paritesi, Asya piyasalarında 1,0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini gördükten sonra toparlayarak, saat 11.30 itibarıyla 1,07'den işlem görüyor.

Vergi indirim paketini Maliye Bakanı açıkladı

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, geçtiğimiz cuma günü ülkede toplamı 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını bildirmişti.

Dış borçlanmanın artacağı endişeleri doğru

Bu da ülkenin dış borçlanmasının artacağı yönündeki beklentileri artırarak, sterlinin güç kaybetmesine neden oldu.

Yatırımcıların Ukrayna’da devam eden savaşın enerji fiyatlarına etkisi ve resesyon endişeleri de sterlin üzerinde baskıyı artırdı.

Merkez Bankası'ndan faiz artışı bekleniyor

İngiltere Merkez Bankası (BoE), geçtiğimiz hafta politika faizini 50 puan artırarak yüzde 2,25 seviyesine yükseltmişti. Analistler, İngiltere Merkez Bankası’nın ilerleyen dönemde enflasyonu kontrol altına alabilmek için faiz artışlarına devam edeceğini düşünüyor.

Enflasyon zirvede

Ülkede enflasyon ise halihazırda yüzde 9,9 ile son 40 yılın en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

"İngiliz sterlinindeki değer kaybı endişe verici"

İngiltere’de muhalefette olan İşçi Partisi’nin Gölge Maliye Bakanı Rachel Reeves, İngiliz sterlinindeki değer kaybının endişe verici boyutlarda olduğunu belirtti.