İngiliz turistlerin tercihi Muğla oldu

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Muğla’ya 2022 yılının 9 aylık döneminde 2 milyon 622 bin 796 yabancı turist girişi olurken, bunların 1 milyon 129 bin 603’ünü İngiliz turistler oluşturdu.

2022 yılında karonavirüs salgınındaki rahatlama ve ülkeler arası uçuş yasağının kalkması ile Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Muğla’ya, 9 aylık dönemde 2 milyon 622 bin 796 yabancı turist geldi.

Önümüzdeki 3 aylık dönemde de sayının 3 milyona ulaşması bekleniyor.

En çok İngiltere, Rusya ve Almanya’dan geldiler

Tatil için Muğla’ya İngiltere’den 1 milyon 129 bin 603 kişi geldi.

İkinci sırada 311 bin 261 kişi ile Rusya Federasyonu, üçüncü sırada 187 bin 479 kişi Almanya, dördüncü sırada 157 bin 395 kişi ile Polonya ve beşinci sırada 92 bin 914 kişi ile Hollanda yer aldı.

744 bin 144 kişiyi ise dünyanın değişik ülkelerinden gelen tatilciler oluşturdu.

Yüzdelerine göre turist sayısı

Muğla’ya 9 ayda gelen 2 milyon 622 bin 796 yabancı turistin yüzde 43’ünü İngiliz turistler oluşturdu.

İngilizleri yüzde 12 ile Rusya Federasyonu, yüzde 7 ile Almanya, yüzde 6 ile Polonya, yüzde 4 ile Hollanda ve yüzde 24’ünü de diğer ülkeler takip etti.

Turistler havalimanlarını tercih etti

9 aylık dönemde Muğla’ya gelen yabancı turistlerin 2 milyon 249 bin 106’sı Dalaman ve Milas-Bodrum Havalimanı’nı kullandı, 373 bin 690’ı deniz yolunu seçti.

Dalaman Havalimanı’ndan 1 milyon 366 bin 538, Milas-Bodrum Havalimanı’ndan ise 882 bin 569 yabancı turist giriş yaptı.

10 deniz gümrük kapısından giriş yapanların sayısı da 373 bin 690 kişi olurken, deniz yolu ile en gazla giriş yapılan deniz gümrük kapısı Bodrum Limanı oldu.

2020 ve 2021 rakamları oldukça düşük

Pandemi öncesi yıllık 3 milyon turist ağırlayan Muğla’ya bu yıl gelenlerle adeta açık kapandı…

Tatil şehri, uluslararası uçuşların kapalı olması ve seyahat yasağı nedeniyle 2020 yılında 695 bin 314, 2021 yılında 1 milyon 083 bin 589 yabancı turist ağırladı.