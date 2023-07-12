İngilizlerin konut kredisi borcu en az 500 sterlin artacak İngiltere Merkez Bankası, ülkede konut almak için kredi çekenlerin ödemelerinin artan kredi faizi nedeni ile artacağını belirtti.

AA

İngiltere Merkez Bankası (BoE), Finansal İstikrar Raporu'nu yayınladı.

Banka, bu raporda ülkede 1 milyon kişinin aylık konut kredisi ödemesinin 2026 yılı sonuna kadar aylık en az 500 sterlin artış göstermesinin beklendiğini belirtti.

Raporda, artan politika faizinin yansıması nedeniyle ülkede yaklaşık 1 milyon ev sahibinin kredi ödemesinin 2026 yılı sonuna kadar aylık en az 500 sterlin artmasının öngörüldüğü, konut kredisi ödeyen diğer 2 milyon ev sahibinin ise aylık kredi ödemesinin 2026 sonuna kadar 200 sterlin ila 499 sterlin arasında yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

"Artan faizlerin kredi alanlar üzerinde sonuçları olacak"

BoE Başkanı Andrew Bailey, artan faizlerin kredi alanlar üzerinde sonuçları olacağını belirterek, şu ifadeleri paylaştı:

(Artan politika faizinin kredi borcu olanlar üzerinde) Açıkça bir etkisi olacak. Bu, para politikasının aktarımının bir parçasıdır, bu konuda şüphe yok.

"İngiliz bankaları tüketicileri destekleyebilecek durumda"

İngiliz bankalarının tüketicileri destekleyebilecek durumda olduğunu belirten Bailey, şöyle konuştu:

Burada ne yapmaya çalışıyoruz; para politikasının aktarımını... Vurgulayacağım iki şey; bankacılık sisteminin esnekliği ve müşterileri desteklemek... Dolayısıyla bunun sonuçlarını yönetme yeteneği ile dengelemek.

Konut kredileri artan politika faizinden etkilendi

İngiltere'de artan politika faizi nedeniyle ortalama 2 yıllık sabit kredisi faizi, yüzde 6,66'dan yüzde 6,70 seviyesine yükseldi.

2008'in Ağustos ayından bu yana en yüksek seviye

Böylece ülkede ortalama 2 yıllık sabit konut kredisi faizi, 2008'in Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

5 yıllık sabit konut kredi faizi arttı

İngiltere'de ortalama 5 yıllık sabit konut kredi faizi de yüzde 6,17'den yüzde 6,20'ye çıkarak geçen yılın ekim ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Geçen yıl ülkede ortalama 5 yıllık sabit konut kredisi faizi, yaklaşık yüzde 3 seviyesinde bulunuyordu.

Konut satışları baskılandı

Uzmanlar, artan faiz oranlarının konut satışları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.