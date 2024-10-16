İngiltere enflasyon hedefine ulaştı

AA

Koronavirüs sürecinde Avrupa'da artan enflasyon hedeflenen doğrultuda düşmeye devam ediyor.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

İngiltere'de eylülde beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon, Nisan 2021'den beri ve yaklaşık 3,5 yılın ardından ilk kez görülen en düşük seviyede ölçüldü.

ENFLASYON BEKLENTİNİN DE ALTINDA GELDİ

Buna göre, TÜFE eylülde yıllık bazda yüzde 1,7 artış gösterdi. Beklenti, enflasyonun eylülde yüzde 1,9 olacağı yönündeydi.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) hedefi olan yüzde 2 seviyesinin altında ölçüldü.

ÇEKİRDEK ENFLASYON

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 3,2 oldu. Çekirdek enflasyon ağustosta yüzde 3,6 olarak açıklanmıştı.

İngiltere'de yıllık enflasyon ağustosta ise 2,2 olarak ölçülmüştü.

"DÜŞÜK UÇAK BİLETİ VE BENZİN FİYATLARINI ETKİLEDİ"

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, TÜFE'nin üç yıldan uzun süre sonra ilk kez en düşük seviyesine gerilediğini belirterek, "Düşük uçak bileti fiyatları ve benzin fiyatları bu gerilemede en etkili faktörler oldu. Öte yandan, bu düşüş gıda ve içecek fiyatlarındaki artışla dengelendi. Eylülde ham petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak, ham madde fiyatlarında da düşüş gözlemledik." ifadelerini kullandı.