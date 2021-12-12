Euro
15.7232
0.82%
Dolar
13.8834
0.7%
Altın
795.98
1.11%
Borsa
2.035
0.2%
Bitcoin
703.755
0.47%
BTXN Coin
40.99
-0.38%
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    İngiltere-Fransa balıkçılık krizinin çözümü için yeni adım

    İngiltere, AB'den çıktıktan sonra anlaşma olmasına rağmen Fransa'nın sularında balıkçılık faaliyetinde bulunmalarına izin vermiyor. Ancak krizin derinleşmemesi için de sınırlı sayıda önlem alıyor.
    • AA
    • 12.12.2021 - 09:10
    • Güncelleme : 12.12.2021 - 09:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiltere-Fransa balıkçılık krizinin çözümü için yeni adım

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İngiltere ile Fransa arasında devam eden balıkçılık anlaşmazlığı hakkında açıklama yaptı. İngiltere, Brexit nedeniyle Fransa’yla yaşadığı balıkçılık sorununun çözümü için sınırlı sayıda tekeneye daha lisans verme kararı aldı.

    23 AB TEKNESİNE BALIKÇILIK LİSANSI VERDİ

    Açıklamada, İngiltere'nin 5'i Jersey karasularında olmak üzere toplam 23 AB teknesine balıkçılık lisansı verdiği bildirildi.

    İNGİLTERE, ŞİMDİYE KADAR TOPLAMDA 83 TEKNEYE İZİN VERDİ

    İlave lisans almak için taraflar arasında teknik görüşmelerin devam edeceğine işaret edilen açıklamada, İngiltere'nin şimdiye kadar toplam 83 tekneye karasularında balıkçılık izni verdiği ifade edildi.

    İngiltere-Fransa balıkçılık krizinin çözümü için yeni adım #1

    AB KOMİSYONU, ALINAMAYAN LİSANSLAR HAKKINDAKİ HUKUKİ DURUMU İNCELEYECEK

    Açıklamada, İngiltere karasularında faaliyet göstermek isteyen çok sayıda AB teknesinin henüz ruhsat almadığına dikkat çekilerek, AB Komisyonunun Fransa ile çalışmayı sürdüreceği ve alınamayan lisanslar hakkında hukuki durumu inceleyeceği kaydedildi.

    AB’DEKİ BALIKÇILIK KRİZİ

    AB ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanabildi ancak özellikle Fransız balıkçılar, belirlenen bölgelerde faaliyet gösteremedi.

    Özellikle İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi karasularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemişti. Bu durum, İngiltere ve Fransa arasında gerilime neden oldu.

    Fransa ve İngiltere arasında yaklaşık 11 aydır devam eden balıkçılık hak ve kotalarına ilişkin anlaşmazlık, söylemlerin giderek sertleşmesiyle büyüdü.

    Fransa, İngiltere ile yapılan görüşmelerde, balıkçılık krizinde bir çözüm bulunmaması halinde misilleme önlemlerini hayata geçireceğini açıklamıştı.

    İngiltere-Fransa balıkçılık krizinin çözümü için yeni adım #2

    FRANSA, DENİZ ÜRÜNÜ İTHALİNİ YASAKLAMAK VE LİMANLARINA ERİŞİMİ KISITLAMAKLA TEHDİT EDİYOR

    Paris yönetimi, İngiltere'den Fransa'ya ithal edilen ürünleri gümrükte sistematik olarak kontrol etmek, deniz ürünlerinin ithalatını yasaklamak ve İngiliz gemilerinin ülkedeki limanlara erişimini kısıtlamakla tehdit etmişti.

    Fransa, halen İngiltere'den 100 civarında ilave balıkçılık lisansı talep ediyor.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir