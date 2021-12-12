İngiltere-Fransa balıkçılık krizinin çözümü için yeni adım

İngiltere, AB'den çıktıktan sonra anlaşma olmasına rağmen Fransa'nın sularında balıkçılık faaliyetinde bulunmalarına izin vermiyor. Ancak krizin derinleşmemesi için de sınırlı sayıda önlem alıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İngiltere ile Fransa arasında devam eden balıkçılık anlaşmazlığı hakkında açıklama yaptı. İngiltere, Brexit nedeniyle Fransa’yla yaşadığı balıkçılık sorununun çözümü için sınırlı sayıda tekeneye daha lisans verme kararı aldı.

23 AB TEKNESİNE BALIKÇILIK LİSANSI VERDİ

Açıklamada, İngiltere'nin 5'i Jersey karasularında olmak üzere toplam 23 AB teknesine balıkçılık lisansı verdiği bildirildi.

İNGİLTERE, ŞİMDİYE KADAR TOPLAMDA 83 TEKNEYE İZİN VERDİ

İlave lisans almak için taraflar arasında teknik görüşmelerin devam edeceğine işaret edilen açıklamada, İngiltere'nin şimdiye kadar toplam 83 tekneye karasularında balıkçılık izni verdiği ifade edildi.

AB KOMİSYONU, ALINAMAYAN LİSANSLAR HAKKINDAKİ HUKUKİ DURUMU İNCELEYECEK

Açıklamada, İngiltere karasularında faaliyet göstermek isteyen çok sayıda AB teknesinin henüz ruhsat almadığına dikkat çekilerek, AB Komisyonunun Fransa ile çalışmayı sürdüreceği ve alınamayan lisanslar hakkında hukuki durumu inceleyeceği kaydedildi.

AB’DEKİ BALIKÇILIK KRİZİ

AB ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanabildi ancak özellikle Fransız balıkçılar, belirlenen bölgelerde faaliyet gösteremedi.

Özellikle İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi karasularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemişti. Bu durum, İngiltere ve Fransa arasında gerilime neden oldu.

Fransa ve İngiltere arasında yaklaşık 11 aydır devam eden balıkçılık hak ve kotalarına ilişkin anlaşmazlık, söylemlerin giderek sertleşmesiyle büyüdü.

Fransa, İngiltere ile yapılan görüşmelerde, balıkçılık krizinde bir çözüm bulunmaması halinde misilleme önlemlerini hayata geçireceğini açıklamıştı.

FRANSA, DENİZ ÜRÜNÜ İTHALİNİ YASAKLAMAK VE LİMANLARINA ERİŞİMİ KISITLAMAKLA TEHDİT EDİYOR

Paris yönetimi, İngiltere'den Fransa'ya ithal edilen ürünleri gümrükte sistematik olarak kontrol etmek, deniz ürünlerinin ithalatını yasaklamak ve İngiliz gemilerinin ülkedeki limanlara erişimini kısıtlamakla tehdit etmişti.

Fransa, halen İngiltere'den 100 civarında ilave balıkçılık lisansı talep ediyor.