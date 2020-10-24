İngiltere ile Japonya arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı

Japonya ile İngiltere aralarında Serbest Ticaret Anlaşması konusunda anlaşarak imzaları attı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'yu ziyaret eden İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile bir araya geldi.

Görüşmede, eylül ayında üzerinde mutabık kalınan ve 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek olan karşılıklı Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı.

Truss, daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, "(Anlaşma) İngiliz iş dünyasına Pasifik kapılarını açıyor ve Trans Pasifik Ortaklığına (TPP) girilmesine zemin hazırlıyor." dedi.

Motegi de "Japonya, İngiltere'nin TPP'ye yönelik ilgisini sıcak karşılıyor ve bu konuda gerekli desteği sağlamayı sürdürecek." diye konuştu.

STA, yerel prosedürler sonrası gelecek yılın başında yürürlüğe girecek.

EYLÜLDE DÜZENLENEN VİDEO KONFERANSTA MUTABAKATA VARILMIŞTI

Anlaşma konusunda haziran ayında ilk müzakere yapılmış, ağustos ayında detayları netleşen anlaşma üzerinde eylülde düzenlenen video konferansta mutabakata varılmıştı.

STA, 2021 başında Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini tamamlayacak olan İngiltere'nin ilk ticaret anlaşması olarak kayıtlara geçti.