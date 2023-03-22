İngiltere, konutların enerji verimliliğini artırmak için yatırım yapacak Enerji sorununu aşmak için enerji kullanımını azaltan çözümlere yönenildi. İngiltere başta konutlar olmak üzere kamu binalarını da kapsayacak şekilde yalıtım yapmaya karar verdi.

İngiltere Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanlığı, enerji tüketimini azaltacak çözümlere yöneldi. Bakanlık, ülke çapında 115 binin üzerinde konutun enerji verimliliğinin artırılmasını hedefliyor. İngiltere, bu doğrultuda konutlar ve kamu binalarında enerji verimliliğini artırmak amacıyla 1,8 milyar sterlin (2,2 milyar dolar) yatırım açıkladı. Destek paketi, Sosyal Konut Karbonsuzlaştırma Fonu ve Kamu Sektörü Karbonsuzlaştırma Planı çerçevesinde sağlanacak. Yatırımın 1,4 milyar sterlini konutlar için Enerji verimliliğini artırmak için açıklanan 1,8 milyar sterlinin 1,4 milyar sterlini konutlar için kullanılacak. Kalan 400 milyon sterlinlik kısmı ise hastaneler, okullar, müzeler, üniversiteler ve diğer kamu binalarının verimliliğini artıracak uygulamalara harcanacak. Hane halkının faturaları yıllık 220 ila 400 pound düşecek Enerji verimliliği uygulamalarının, hane halkının faturalarında yıllık 220 ila 400 pound arası düşüş sağlayacağı hesaplanıyor. 20 bin kişiye iş imkanı doğacak Enerji verimliliği uygulamalarının artmasıyla ülkede 20 bin kişiye iş imkanının ortaya çıkması bekleniyor.