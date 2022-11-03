İngiltere Merkez Bankası 75 baz puan faiz artırdı

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3’e yükseltti.

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini açıkladı.

Buna göre 75 baz puan artırıma gidilerek faizler yüzde 2,25'ten 3’e yükseltildi.

Banka böylece 1989'dan bu yana 33 yılın en büyük faiz artışını yaptı.

Beklentiler bu yöndeydi

Beklenti de faizin 75 baz puan artırılması yönündeydi. Para politikası kararı 2'ye karşı 7 oyla alındı.

Banka böylece faiz artışlarına 8. ayda da devam etti.

Banka, ülke ekonomisinin resesyona girebileceği tahminine yer verdi. Açıklamada, enflasyon sürdürülebilir biçimde hedefe dönene kadar daha fazla faiz artışı gerekebileceği belirtildi.

Enflasyon Eylül ayında yüzde 10,1'e yükselmişti. Karar sonrası sterlin, dolar karşısında 2 haftanın en düşük seviyesine indi.





