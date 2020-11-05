İngiltere Merkez Bankası ekonomiye 150 milyar sterlin aktaracak

İngiltere Merkez Bankası, politika faizinin yüzde 0,10 seviyesinde tutulmasına karar verdi ve varlık alım programını 745 milyar sterlinden 895 milyar sterline çıkardı.

Bugün piyasaların merakla beklediği toplantılardan biri de İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası toplantısıydı. BoE, politika faizinin yüzde 0,10 seviyesinde tutulmasına karar verirken, varlık alım programını 745 milyar sterlinden 895 milyar sterline çıkardı.

İngiltere Merkez Bankası, varlık alım hedefini 150 milyar sterlin artırdığını duyurdu.

“BU YILIN SONUNDA EKONOMİ YÜZDE 11 DARALACAK, 2021'DE YÜZDE 7,25 BÜYÜYECEK”

Banka'nın Para Politikası Kurulu tutanaklarında, kararın oy birliği ile alındığı belirtilerek, bu yılın sonunda İngiliz ekonomisinin yüzde 11 seviyesinde daralması, 2021'de ise yüzde 7,25 büyüme kaydetmesinin beklendiği aktarıldı.

İNGİLTERE’DE İŞSİZLİĞİN ZİRVE YAPMASINDAN KORKULUYOR

Tutanaklarda, İngiltere'de işsizliğin gelecek yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,75 seviyesine ulaşarak zirve yapabileceği kaydedildi.