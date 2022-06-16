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- İngiltere Merkez Bankası, faizi 25 baz puan artırdı
İngiltere Merkez Bankası, faizi 25 baz puan artırdı
- 16.06.2022 - 15:20
- Güncelleme : 16.06.2022 - 15:32
İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 1,25'e yükseltti.
Banka yapılan açıklamada, politika faiz oranının yüzde 1 seviyesinden yüzde 1,25'e yükseltildiği belirtildi.
Politika faizi 25 baz puan artırıldı
Piyasa beklentisi, politika faizinin 25 baz puan artırılacağı yönündeydi.
Bankanın bu kararıyla ülkede politika faizi geçen yılın aralık ayından bu yana 5'inci kez artırılmış oldu.
Enflasyonun yükseleceği tutanaklara geçti
Tutanaklarda, enflasyonun ekim ayında yüzde 11‘i geçmesinin beklendiği, orta vadede enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine döndürülmesi için gerekli önlemlerin alınacağı ifade edildi.
İngiltere'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesinde
AA'nın haberine göre, İngiltere'de nisan ayında enflasyon enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 9 oranına ulaşarak son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.