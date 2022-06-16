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İngiltere Merkez Bankası, faizi 25 baz puan artırdı

İngiltere Merkez Bankası, faizi 25 baz puan artırdı

Merkez bankaları politika faizi kararlarını bir bir açıklamaya devam ediyor. Bu anlamda İngiltere Merkez Bankası da politika faizini artırdı.