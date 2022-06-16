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    İngiltere Merkez Bankası, faizi 25 baz puan artırdı

    Merkez bankaları politika faizi kararlarını bir bir açıklamaya devam ediyor. Bu anlamda İngiltere Merkez Bankası da politika faizini artırdı.
    • 16.06.2022 - 15:20
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 15:32
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    İngiltere Merkez Bankası, faizi 25 baz puan artırdı

    İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 1,25'e yükseltti.

    Banka yapılan açıklamada, politika faiz oranının yüzde 1 seviyesinden yüzde 1,25'e yükseltildiği belirtildi.

    Politika faizi 25 baz puan artırıldı

    Piyasa beklentisi, politika faizinin 25 baz puan artırılacağı yönündeydi.
    Bankanın bu kararıyla ülkede politika faizi geçen yılın aralık ayından bu yana 5'inci kez artırılmış oldu.

    Enflasyonun yükseleceği tutanaklara geçti

    Tutanaklarda, enflasyonun ekim ayında yüzde 11‘i geçmesinin beklendiği, orta vadede enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine döndürülmesi için gerekli önlemlerin alınacağı ifade edildi.

    İngiltere Merkez Bankası, faizi 25 baz puan artırdı #1

    İngiltere'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesinde

    AA'nın haberine göre, İngiltere'de nisan ayında enflasyon enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 9 oranına ulaşarak son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.


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