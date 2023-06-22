İngiltere Merkez Bankası faizi 50 baz puan artırdı

AA
İngiltere, enflasyonla mücadele kapsamında faizi artırma kararı verdi.
Ülkede politika faizi en son, küresel mali krizin yaşandığı 2008'de bu seviyedeydi.
Ülkede dün açıklanan resmi rakamlara göre, yıllık enflasyon mayıs ayında değişmemiş ve yüzde 8,7 seviyesinde kalmıştı.
Beklenti enflasyonun düşmesi doğrultusundaydı.
Enflasyonu düşürmek için faiz artışı kararı alındı.
Faiz artışı beklentileri karşıladı
Ekonomistler politika faizinin yüzde 4,75 seviyesine çekilmesinin beklendiğini ancak yüzde 5'e çıkarılmasının da söz konusu olabileceğini belirtmişti.