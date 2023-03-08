İngiltere Merkez Bankası içinde faize karşı çıkanlar da var Enflasyonu düşürmek için merkez bankaları faizi artırma yoluna giderken, bankaların yönetimini oluşturan birimlerden farklı sesler yükselebiliyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) da enflasyona karşı faiz yükseltmeyi tercih eden merkez bankalarının arasında yer alıyor.

İngiltere Merkez Bankası, geçen ay politika faizinin 50 baz puan artırarak yüzde 4’e yükseltmiş, böylece politika faizi son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

"Politika faizi sabit tutulsun"

BoE Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Swati Dhingra, ülkede politika faizinin sabit tutulması gerektiğini belirtti.

"Faiz artışının ülke ekonomisine zarar verebilir"

Merkezi Londra’da bulunan düşünce kuruluşu Resolution Foundation’da konuşan Dhingra, ülkede son aylarda artış eğilimde olan para politikası faizinin artık sabit tutulması gerektiğini belirterek, olası bir faiz artışının ülke ekonomisine zarar verebileceğini bildirdi.

"Faiz artışı ticarette şoka neden olabilir"

Enflasyondaki artışın çalışanların gelirlerine yansıtıldığına ilişkin çok az işaretin görüldüğünü belirten Dhingra, "Enflasyon hedefinin üzerinde seyredilen 1,5 yılın ardından, finansman maliyetlerini artırarak bir (faiz) artışı ticarette benzeri görülmemiş bir şok yaratabilir.” ifadelerini kullandı.

Gereğinden fazla parasal sıkılaştırma yapılmış olmasından endişeli

Geçen ay İngiltere Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 3,5’ten 4 seviyesine çıkarmasına ilişkin oylamada karşı oy kullanan Dhingra, bankanın gereğinden fazla parasal sıkılaştırma yapmış olmasından endişe ettiğini kaydetti.

Yüksek enerji fiyatları ve hayat pahalılığı

Dhingra, ülke ekonomisinin zayıf olduğu bir dönemde borçlanma maliyetlerinin artırılmasının yüksek enerji fiyatları ve hayat pahalılığı karşısında zorlanan halka daha da zarar vereceğini belirtti.

Enflasyon'da yüzde 2 hedefi sürdürülüyor

İngiltere Merkez Bankası yüzde 2 enflasyon hedefini muhafaza etmeye devam ediyor.

Ülkede enflasyon bu yılın ocak ayında yüzde 10,1 artış kaydetmişti.

İngiltere’de enflasyon geçen yılın ekim ayında yıllık bazda yüzde 11,1 artış kaydederek son 41 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.