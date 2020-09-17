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- İngiltere Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmedi
İngiltere Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmedi
- AA
- 17.09.2020 - 16:35
İngiltere Merkez Bankası (BOE), beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,1 seviyesindeki politika faizini ve 745 milyar sterlin seviyesindeki tahvil alım programını da değiştirmedi.
“EKONOMİ GÖRÜNÜMÜ ALIŞILMADIK ŞEKİLDE BELİRSİZ KALMAYA DEVAM EDİYOR”
Para Politikası Kurulu (MPC) tutanaklarında, ekonomi görünümünün alışılmadık şekilde “belirsiz” kalmaya devam ettiği ve küresel ekonomik faaliyet göstergelerinin büyük ölçüde kurulun ağustos toplantısındaki ortaya koyduğu beklentilere paralel olduğu söylendi.
Son yurt içi ekonomik verilerin MPC'nin ağustos toplantısındaki beklentilerinden biraz “daha güçlü” olduğu vurgulandı.
“PARA POLİTİKASINDA SIKILAŞTIRMA YOK”
Tutanaklarda, “Kurulun, atıl kapasitenin azaltılmasında ve yüzde 2’lik enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşılması konusunda net kanıt alınana kadar para politikasını sıkılaştırma niyeti yoktur.” ifadesi yer aldı.
“DAHA UZUN SÜRELİ BİR YÜKSEK İŞSİZLİK RİSKİ SÜRÜYOR”
İngiltere’de ana projeksiyonlarda öngörülenden daha uzun süreli bir yüksek işsizlik riski olduğuna yer verilen tutanaklarda, ülkenin üçüncü çeyrekteki GSYH’sının koronavirüs öncesi seviyenin yaklaşık yüzde 7 altında kalacağı ifade edildi.
“KORONAVİRÜS ARTTIKCA EKONOMİ ZARAR GÖREBİLİR”
Küresel olarak koronavirüs vakalarında yaşanan son artışın ekonomik faaliyetlere zarar verebileceği düşüncesi paylaşıldı.