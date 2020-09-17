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İngiltere Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmedi

İngiltere Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmedi

İngiltere Merkez Bankası, mart ayında iki defa olağanüstü toplanarak politika faiz oranını rekor düşük seviye olan yüzde 0,1’e indirmişti. Şimdi de öyle bıraktı.