İngiltere Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan yükseltti Küresel piyasalar bugün İngiltere Merkez Bankası, politika faizini yüzde 4,25'ten yüzde 4,50'ye çıkardığını açıkladı.

AA

İngiltere Merkez Bankası'ndan (BoE) yapılan açıklamada, politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 4,50'ye yükseltildiği belirtildi.

Peş peşe 12 kez faiz artırımında bulunan BoE'nin kararıyla ülkede faiz oranı, 2008'in ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

BoE Para Politikası Kurulu tutanaklarında, politika faizini artırım kararının 2'ye karşı 7 üyenin oyu ile alındığı, Kurul'un 2 üyesinin faizin yüzde 4,25 seviyesinde tutulması yönünde oy kullandığı kaydedildi.

İşsizliğin artmasından endişeleniyor

Tutanaklarda, ülkede işsizliğin 2024 sonuna kadar yüzde 4 seviyesinin altında gerçekleşmesi, sonrasında yüzde 4,5'in üzerine çıkmasının beklendiği aktarıldı.

Temel ürünler ve gıda ürünlerindeki fiyat artışları beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Çekirdek enflasyonun bu yılın ilk çeyreğinde temel ürünler ve gıda ürünlerindeki fiyat artışları nedeniyle beklentilerin üzerinde gerçekleştiği aktarılan tutanaklarda, enflasyonun bu yılın nisan ayında sert bir şekilde düşmesinin beklendiği belirtildi.

Enflasyon beklentisi yüzde 2 hedefinin altında

BoE'nin son projeksiyonlarına göre, TÜFE'nin gelecek 2-3 yıl içerisinde yüzde 1'in biraz üzerinde, yüzde 2 hedefinin ise altında seyretmesinin beklendiği bildirilen tutanaklarda, ülkede enflasyonun orta vadede sürdürülebilir bir şekilde Banka'nın hedefi olan yüzde 2'ye düşürülebilmesi için gerekli adımların atılacağı belirtildi.