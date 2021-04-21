İngiltere Merkez Bankası: Toparlanma için dijital finansman çok önemli

İngiltere Merkez Bankası: Toparlanma için dijital finansman çok önemli

BoE Başkan Yardımcısı Ramsden, ekonominin pandemi kaynaklı krizden toparlanmasında, dijital finansmanın büyük önem taşıdığını savundu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Dave Ramsden, koronavirüs salgınının birçok alışkanlığı değiştirdiğini vurgulayarak, birçok hizmete olduğu gibi, finansmana da evlerden ulaşabilme beklentilerinin de bunlar arasında olduğuna dikkati çekti.

“FİNANSAL TEKNOLOJİ DİJİTALLEŞMEDEKİ HIZA DAHA DA HIZ KAZANDIRIYOR”

Bu kapsamda, finansal teknoloji (fintech) sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların da büyük önem taşıdığının altını çizen Ramsden, içinde bulunduğumuz krizin "dijitalleşmedeki hıza daha da hız kazandırdığına" dikkat çekti.

Remsden, BoE'nin de süreci hızlandırmak için, bir yandan "fiziki altyapıyı" ve "sistemin temel parçalarını doğrudan" sağlarken, "düzenleme, yasalar, kurallar ve standartları" da hazırlamaktan "gurur duyduğunu" söyledi.

"BANKA, KOBİ'LERİN EVRENSEL STANDARTLARININ SAVUNUCUSU"

Bankanın uzun süredir, desteklediği küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmanı için (KOBİ) önemli gördüğü "verinin evrensel standartlarının aktif bir savunucusu olduğunu" vurgulayan Ramsden, fintech'in "geniş ve dinamik bir sektör" olduğunu ve yetkilileri buna desteklerini artırmaya çağırdı.