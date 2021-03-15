İngiltere Merkez Bankası'ndan 'ekonomik toparlanma' beklentisi

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, İngiliz ekonomisinin, bu yılın sonunda koronavirüs salgını öncesi seviyesine yeniden döneceğine dair beklentilerini paylaştı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, İngiliz yayın kurumu BBC'ye koronavirüsün ekonomi üzerine etkileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“ARAÇLARIMIZ VE ATEŞ GÜCÜMÜZ TÜKENMEDİ”

İngiliz ekonomisinin bu yılın sonunda 2019 sonundaki yere döneceğini belirten Bailey, BoE'nin, ekonomiyi savunmak için gerekli araçlara sahip olduğunu söyledi. Bailey, "Araçlarımız tükenmedi, ateş gücümüz tükenmedi." ifadesini kullandı.

Negatif faiz oranlarının da bu kapsamda değerlendirilebileceğini aktaran Bailey, "Bu, onları kullanıp kullanmayacağımızla ilgili bir görüş değil." şeklinde açıklama yaptı.

Bailey, İngiltere'de enflasyonun gelecek 2 veya 3 ay içerisinde BoE'nin hedefi olan yüzde 2 seviyesine doğru yükselmeye başlamasının beklendiğini söyledi.

"SALGININ EKONOMİYE ETKİSİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR"

BoE Para Politikası Kurulu'nun, harekete geçmeden önce enflasyon eğilimlerinin sürdürülebilir olduğuna dair daha fazla kanıt görmesi gerektiğini belirten Bailey, salgının ekonomik etkilerine ilişkin hâlâ büyük belirsizlikler olduğunu kaydetti.

Bailey, "ilerleyen dönemde İngiltere'de ekonomik toparlanma devam ederken enflasyonun yüzde 4-5 seviyelerine yükselebileceği" yönündeki söylemleri destekleyecek herhangi bir kanıtın olmadığını söyledi.