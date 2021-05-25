İngiltere nisan ayında 31.7 milyar sterlin borçlandı

İngiltere’de, nisan ayında kamu borçlanması 31 milyar 700 milyon sterlin ile 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yıllık bazda yaptığı en yüksek kamu borçlanması olarak kayıtlara geçti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı aylık kamu borçlanma verilerine göre ülkenin nisan ayı kamu borçlanması 31 milyar 700 milyon sterline ulaşırken, bu rakam 1993 yılından bu yana sadece nisan ayları dikkate alındığında en yüksek ikinci kamu borçlanması oldu.

İngiltere’de koronavirüs salgınının ekonomi üzerinde en sert etkilerinin hissedildiği 2020 yılının Nisan ayında, ülkenin devlet bankaları hariç kamu borçlanması 47 milyar 300 milyon sterlin ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

ONS verilerine göre, İngiltere vergi yılının başlangıcı olan 2020 yılının Nisan ayından 2021'in Mart sonuna kadarki dönemde toplam 303 milyar 100 milyon sterlin kamu borçlanması yaptı.

2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA YILLIK BAZDA EN YÜKSEK KAMU BORÇLANMASI

Bu, salgının ekonomik etkileriyle mücadele etmek için tedbir ve teşvik paketleri sunan İngiltere’de, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yıllık bazda yaptığı en yüksek kamu borçlanması yaşanıyor.

TOPLAM KAMU BORCU GSYH'NİN 98,5'İNE DENK GELİYOR

İngiltere’de toplam kamu borcu ise nisan ayının sonu itibarıyla ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) yüzde 98,5’ine denk gelen 2 trilyon 171 milyar 100 milyon sterlin seviyesine ulaştı.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan merkezi Londra’daki Pantheon Macroeconomics Başekonomisti Samuel Tombs ise, “Maliye Bakanı’nın kemer sıkma konusundaki manevra alanının genişliği, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın uzun vadeli hedefini tutturmasına bağlı olacak.” değerlendirmesinde bulundu.