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    İngiltere, Ukrayna'dan ithalata gümrük vergisini kaldırdı

    Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın ekonomisi olumsuz etkilendi ve Avrupa'daki ülkeler bu konuda destek vermek için yeni kararlar alıyor.
    • 26.04.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 10:49
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    İngiltere, Ukrayna'dan ithalata gümrük vergisini kaldırdı

    İngiltere Maliye Bakanlığı, destek vermek amacıyla Ukrayna’dan yapılan ithalatta uygulanan tüm gümrük vergilerinin kaldırıldığını açıkladı. İngiltere’nin Ukrayna’dan ithal ettiği ürünlerin başında buğday, mısır, arpa ve pirinç ve ayçiçek yağı geliyor.

    Yapılan açıklamada, savaş ortamındaki Ukrayna’nın desteklenmesi amacıyla Ukrayna’dan ithalatı yapılan ürünlere uygulanan gümrük vergisinin kaldırılmasına karar verildiği kaydedildi.

    İngiltere-Ukrayna ihracatı

    İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, İngiltere 2021 yılında Ukrayna’dan 830 milyon sterlin hacminde ithalat yaparken, aynı yıl Ukrayna’ya 670 milyon sterlin tutarında ihracat gerçekleştirdi.

    İngiltere, Ukraynalılara karşı kullanmasın diye Rusya'ye teknoloji ihraç etmiyor

    Açıklamada, ayrıca İngiltere’nin Rusya’ya yönelik uyguladığı yaptırımlar kapsamında Rusya’ya, "Ukrayna halkını baskı altında tutmak için" kullanılması muhtemel teknoloji ürünlerinin ihracatının yasaklandığı bildirildi.

    Rusya dinleme ve izleme yapamasın diye

    Açıklamada bu ürünler tek tek sıralanmazken, genel olarak dinleme ve izleme faaliyetlerinde kullanılabilecek teknoloji ürünlerinin bu yasak kapsamında değerlendirilebileceği belirtildi.

    İngiltere, Ukrayna dan ithalata gümrük vergisini kaldırdı #1

    İngiltere, Ukrayna'ya desteğe devam edecek

    Bakanlığın açıklamasında ifadelerine yer verilen İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan ise, “İngiltere, Ukrayna'nın Putin'in acımasız ve sebepsiz işgaline karşı verdiği mücadeleyi desteklemek ve Ukrayna halkının uzun vadeli güvenliğini ve refahını sağlamaya yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edecektir.” ifadesini kullandı.


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