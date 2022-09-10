İngiltere'de banknotlar değişecek

İngiltere'de yaşamını yitiren kraliçe ikinci Elizabeth'in yerine geçen Kral üçüncü Charles, sadece tahta değil banknotlardaki görünüme de sahip oldu.

İngiltere kraliçesi İkinci Elizabeth'in hayatını kaybetmesiyle İngiltere'de banknotlar da değişiyor.

İngiltere Merkez Bankası açıkladı

İngiltere Merkez Bankası Kraliçe Elizabeth'in ölümü üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Banka, banknotlarında yer alan ilk hükümdar olan II. Elizabeth'in portresinin yer aldığı paralar yasal ödeme aracı olmaya devam edecek.

Yeni banknotlarda Kral üçüncü Charles'ın yer alması bekleniyor

Avustralya Merkez Bankası sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada üzerinde 3. Charles'ın yer aldığı paraların basılmasının beklendiğini belirtti.

Yas dönemi bitince değişikliğe gidilecek

Yas döneminin ardından paralara ilişkin yeni bir açıklama yapılacağını bildirdi.

Kraliçe II. Elizabeth kağıt paralarda portresi kullanılan ilk hükümdar

Birleşik Krallık'ta asırlardır hükümdarların portreleri madeni paralarda yer alsa da 1960'ta Kraliçe II. Elizabeth kağıt paralarda portresi kullanılan ilk hükümdar oldu.

Elizabeth'in siması 1953'den bu yana madeni paraların üzerinde

1952'de tahta çıkan Elizabeth'in siması ilk olarak madeni paralarda 1953 yılında kullanıldı.

Banknotunda Elizabeth'in resmini kullanan ilk ülke ise 1935'te Kanada oldu.

Kanada'nın yanı sıra Avustralya da hem 5 dolarlık banknotlarında hem de madeni paralarında II. Elizabeth'in portresini kullanıyor.

Kral üçüncü Charles, görselde sol tarafa bakacak

Sözcü, madeni paralarda geleneksel olarak yeni hükümdarın kendinden önceki hükümdarın baktığı tarafın tersine bakması gerektiğini belirtti. Dolayısıyla İngiltere, Avustralya ve Kanada'da 3. Charles'ın sola bakan bir potresi büyük ihtimalle madeni paralarda yer alacak.

Madeni paralar da değişiyor

II. Elizabeth madeni paralarda sağ tarafa bakarken babası 6. George sol tarafa bakıyordu. Ancak banknotlar için böyle bir gelenek bulunmuyor.