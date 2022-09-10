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İngiltere'de banknotlar değişecek
- Haber Merkezi
- 10.09.2022 - 14:21
- Güncelleme : 10.09.2022 - 14:55
İngiltere kraliçesi İkinci Elizabeth'in hayatını kaybetmesiyle İngiltere'de banknotlar da değişiyor.
İngiltere Merkez Bankası açıkladı
İngiltere Merkez Bankası Kraliçe Elizabeth'in ölümü üzerine yazılı bir açıklama yaptı.
Banka, banknotlarında yer alan ilk hükümdar olan II. Elizabeth'in portresinin yer aldığı paralar yasal ödeme aracı olmaya devam edecek.
Yeni banknotlarda Kral üçüncü Charles'ın yer alması bekleniyor
Avustralya Merkez Bankası sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada üzerinde 3. Charles'ın yer aldığı paraların basılmasının beklendiğini belirtti.
Yas dönemi bitince değişikliğe gidilecek
Yas döneminin ardından paralara ilişkin yeni bir açıklama yapılacağını bildirdi.
Kraliçe II. Elizabeth kağıt paralarda portresi kullanılan ilk hükümdar
Birleşik Krallık'ta asırlardır hükümdarların portreleri madeni paralarda yer alsa da 1960'ta Kraliçe II. Elizabeth kağıt paralarda portresi kullanılan ilk hükümdar oldu.
Elizabeth'in siması 1953'den bu yana madeni paraların üzerinde
1952'de tahta çıkan Elizabeth'in siması ilk olarak madeni paralarda 1953 yılında kullanıldı.
Banknotunda Elizabeth'in resmini kullanan ilk ülke ise 1935'te Kanada oldu.
Kanada'nın yanı sıra Avustralya da hem 5 dolarlık banknotlarında hem de madeni paralarında II. Elizabeth'in portresini kullanıyor.
Kral üçüncü Charles, görselde sol tarafa bakacak
Sözcü, madeni paralarda geleneksel olarak yeni hükümdarın kendinden önceki hükümdarın baktığı tarafın tersine bakması gerektiğini belirtti. Dolayısıyla İngiltere, Avustralya ve Kanada'da 3. Charles'ın sola bakan bir potresi büyük ihtimalle madeni paralarda yer alacak.
Madeni paralar da değişiyor
II. Elizabeth madeni paralarda sağ tarafa bakarken babası 6. George sol tarafa bakıyordu. Ancak banknotlar için böyle bir gelenek bulunmuyor.