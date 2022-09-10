Petrol
92.42
3.67%
Euro
18.3161
0.48%
Dolar
18.2347
0.06%
Altın
1.007
0.57%
Borsa
3521
2.44%
Bitcoin
391.270
1.05%
BTXN Coin
6.50
24.52%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    İngiltere'de banknotlar değişecek

    İngiltere'de yaşamını yitiren kraliçe ikinci Elizabeth'in yerine geçen Kral üçüncü Charles, sadece tahta değil banknotlardaki görünüme de sahip oldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 10.09.2022 - 14:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiltere'de banknotlar değişecek

    İngiltere kraliçesi İkinci Elizabeth'in  hayatını kaybetmesiyle İngiltere'de banknotlar da değişiyor.

    İngiltere Merkez Bankası açıkladı

    İngiltere Merkez Bankası Kraliçe Elizabeth'in ölümü üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

    Banka, banknotlarında yer alan ilk hükümdar olan II. Elizabeth'in portresinin yer aldığı paralar yasal ödeme aracı olmaya devam edecek.

    Yeni banknotlarda Kral üçüncü Charles'ın yer alması bekleniyor

    Avustralya Merkez Bankası sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada üzerinde 3. Charles'ın yer aldığı paraların basılmasının beklendiğini belirtti.

    Yas dönemi bitince değişikliğe gidilecek

    Yas döneminin ardından paralara ilişkin yeni bir açıklama yapılacağını bildirdi.

    Kraliçe II. Elizabeth kağıt paralarda portresi kullanılan ilk hükümdar

    Birleşik Krallık'ta asırlardır hükümdarların portreleri madeni paralarda yer alsa da 1960'ta Kraliçe II. Elizabeth kağıt paralarda portresi kullanılan ilk hükümdar oldu.

    Elizabeth'in siması 1953'den bu yana madeni paraların üzerinde

    1952'de tahta çıkan Elizabeth'in siması ilk olarak madeni paralarda 1953 yılında kullanıldı.

    Banknotunda Elizabeth'in resmini kullanan ilk ülke ise 1935'te Kanada oldu.

    Kanada'nın yanı sıra Avustralya da hem 5 dolarlık banknotlarında hem de madeni paralarında II. Elizabeth'in portresini kullanıyor.

    sterlin

    Kral üçüncü Charles, görselde sol tarafa bakacak

    Sözcü, madeni paralarda geleneksel olarak yeni hükümdarın kendinden önceki hükümdarın baktığı tarafın tersine bakması gerektiğini belirtti. Dolayısıyla İngiltere, Avustralya ve Kanada'da 3. Charles'ın sola bakan bir potresi büyük ihtimalle madeni paralarda yer alacak.

    Madeni paralar da değişiyor

    II. Elizabeth madeni paralarda sağ tarafa bakarken babası 6. George sol tarafa bakıyordu. Ancak banknotlar için böyle bir gelenek bulunmuyor.


    Emre Akbaba, Adana Demirspor'da
    Futbol

    Emre Akbaba, Adana Demirspor'da

    Fenomen CEO, getiri garantili projesini anlatıyor!
    Tesla

    Fenomen CEO, getiri garantili projesini anlatıyor!

    Cedi Osman Fransa maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
    Basketbol

    Cedi Osman Fransa maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı

    Görüş Bildir