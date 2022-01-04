İngiltere'de bireysel borçlanma 1,2 milyar sterlin

BoE tarafından, İngiltere'de tüketicilerin bireysel tüketici kredisi ve kredi kartı borçlanmasının, Kasım 2021'de 1,2 milyar sterlinle son 16 ayın en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

İngiltere'de bireysel borçlanmanın arttığı görülse de bunun Noel tatili etkisi ile yapıldığını belirten uzmanlar, sorunun diğer aylarda tekrarlanmayacağını gösterdiğini belirtiyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) verilerine göre, ülkede bireysel tüketici kredisi ve kredi kartı borçlanması kasımda yüzde 6,4 artarak 1,2 milyar sterlin ile son 16 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

İngiltere'de ekim ayında 1 milyar sterlin seviyesinde olan tüketicilerin net konut kredisi borçlanması da 3,7 milyar sterlin seviyesine yükseldi.

BEKLENTİ 800 MİLYON STERLİNDİ

Ekonomistlerin beklentisi, ülkede hanehalkı borçlanmasının kasımda 800 milyon sterlin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

NOEL ALIŞVERİŞİ BORÇLANMAYI TETİKLEDİ

Uzmanlar, ülkede hanehalkı borçlanmasının kasımda beklentilerin üzerinde artış göstermesinin, tüketicilerin Noel alışverişlerini normalden daha erken yapmaya başlamasından kaynaklandığını belirtti.