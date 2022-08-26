İngiltere’de elektrik ve doğalgaz tavan fiyatı yıllık yüzde 80 arttı

İngiltere'de elektrik ve doğalgazdan oluşan enerji fiyatı üst sınırını yıllık yüzde 80 artışla yükselttildi. Yaşanan gelişme nüfusun yüzde 85'ini etkileyecek.

Enerji krizinin Avrupalı vatandaşların bütçesine yansıması sürüyor.

İngiltere enerji piyasası düzenleme kurulu olan Ofgem, bugün bir açıklama yaparak ülkede elektrik ve doğalgaz birleşik tavan fiyatının yıllık yüzde 80 artışla yükseltildiğini belirtti.

Gerçekleşen artış, 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak.

Bir hanenin yıllık enerji maliyeti 76 bin 463,28 liraya çıktı

Baz alınan ortalama bir hanenin yıllık enerji maliyeti 1.971 pounddan (42 bin 465,23 lira) 3 bin 549 pounda (76 bin 463,28 lira) yükseleceği ifade edildi.

Nüfusun yüzde 85'i etkilenecek

Elektrik ve doğalgazdan oluşan enerji tavan fiyatının 3 bin 549 pound’a çekilmesi 24 milyon haneyi, yani nüfusun yaklaşık yüzde 85'ini etkileyecek.

Artışın gerekçesi: Savaş

Ofgem basın açıklamasında “Artış, dünyanın koronavirüs salgınından kurtulmasıyla birlikte yükselmeye başlayan ve Rusya'nın yavaş yavaş Avrupa'ya gaz tedarikini kesmesiyle rekor seviyelere yükselen küresel toptan gaz fiyatlarındaki devam eden artışı yansıtıyor.” denildi.

2023 için fiyat verilemedi

DHA'nın haberine göre, Ofgem piyasaların çok dalgalı olmasından dolayı Ocak 2023 için fiyat öngörüsünde bulunmadıklarını ancak kışın gaz piyasası fiyatlarının 2023 yılına kadar daha da kötüleşeceğini belirtti.

"Ofgem'in bu maliyet artışlarını yansıtmaktan başka seçeneği yok"

Enerji fiyatlarının Rusya’nın agresif eylemleriyle rekor seviyelere ulaştığını belirten Ofgem’in CEO’su Jonathan Brearley, “Evlerimize, iş yerlerimize ve daha geniş ekonomiye zarar vererek Avrupa'ya gaz tedarikini yavaş ve kasıtlı olarak kapattılar. Ofgem'in bu maliyet artışlarını tavan fiyatlara yansıtmaktan başka seçeneği yok.” dedi.