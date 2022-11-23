İngiltere’de emeklilere yakıt desteği ödeniyor

Londra yönetimi, 11 milyon emekliye 300 sterlinlik yakıt desteği sağlamaya karar verdi.

İngiltere'de artan enerji fiyatlarına karşı halka destek ödemeleri yapılıyor.

Geçtiğimiz ay, bu ödemeler kapsamında doğrudan enerji şirketlerine hane başına 400 sterlinlik destek ödemesi gerçekleştirildi.

11 milyon emekliye 300 sterlinlik yakıt desteği

Şimdi ise yaklaşık 11 milyon emekliye 300 sterlinlik yakıt desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlandı.

Destek ödemelerine ilişkin değerlendirmede bulunan İngiliz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mel Stride, yükselen fiyatlara daha fazla maruz kalan emeklileri desteklemek için yapabilecekleri her şeyi yapacaklarını dile getirdi.

"En kırılgan durumda olanların yanında olacağız"

Stride, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) Putin'in Ukrayna'daki yasa dışı savaşının ve salgının ardından gelen etkileriyle uğraşırken, gelecek yıl daha fazla yaşam maliyeti ödemesi yaparak en kırılgan durumda olanların yanında olmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 11,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Enerji faturalarının toplamının üst limiti 2 bin 500 sterlin

Ülkede halihazırda enerji faturalarının toplamının üst limiti, hane halkı başına yıllık 2 bin 500 sterlin seviyesinde tutuluyor. Hükümet daha önce, gelecek yılın nisan ayında bunun yıllık 3 bin sterline kadar yükseltilebileceğini açıklamıştı.

AA'nın haberine göre, İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, gelecek yıl da yaklaşık 8 milyon dar gelirliye yıllık 800 sterlin, emekliklere ise 300 sterlin, engellilere ise 150 sterlin ek destek verileceği açıklanmıştı.