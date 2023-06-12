İngiltere'de en yüksek sıcaklık rekorları kırıldı İngiltere'deki sıcaklıklar artında en sıcak 10 Haziran ve yılın en sıcak günü rekorları yaşandı. Ülkede aşırı sıcaklık kaynaklı sağlık sorunları yaşanmasından endişe ediliyor.

AA

Küresel iklim değişiklikleri Avrupa katısında kendisini yüksek sıcaklık olarak gösteriyor. Nüfusu giderek yaşlanan kıtada yaşayanların sağlıklarını tehlikeye atabilecek boyuttaki yükselişler bu yıl da belirmeye başladı.

İngiltere'nin güneydoğusunda 32,2 derece, İskoçya'da 29,8 ve Kuzey İrlanda'da 25,3 dereceyle 10 Haziran'da, bu yılın en yüksek sıcaklıkları görüldü.

İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), ülkede 32,2 dereceyle bu yılın en yüksek sıcaklık değerlerinin kaydedildiğini bildirdi.

Met Office verilerine göre, 10 Haziran'da, İngiltere'nin güneydoğusunda Surrey bölgesindeki Chertsey'de sıcaklıklar 32,2 dereceye ulaştı. Bu sıcaklıklar, yılın en yüksek değerleri olarak kayıtlara geçti.

Yılın sıcaklık rekoru

İskoçya'da da Auchincruive bölgesinde 29,8 derece ve Kuzey İrlanda'da Armagh şehrinde 25,3 dereceyle yılın yeni sıcaklık rekoru kırıldı.

Uyarıda bulunuldu

Met Office ve İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, ülkede bu hafta sonu için aşırı sıcaklık kaynaklı sağlık sorunları yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Met Office, sıcaklıkların hafta başında da devam edeceğini öngörerek bu tarihleri 13 Haziran'a kadar uzattı.

İngiltere'de bugüne kadar en yüksek sıcaklık 40,3 dereceyle 19 Temmuz 2022'de kaydedilmişti.