İngiltere'de enerji faturalarının artması bekleniyor

İngiltere'de enerji şirketlerinin içinde bulunduğu zorlu mali süreç nedeniyle hanelerin enerji faturalarının, gelecek yıl yaklaşık yüzde 30 artmasının beklendiği açıklandı.

Küresel enerji fiyatlarındaki oynaklığın ve İngiltere'deki enerji şirketlerinin ekonomik sorunlarının, ülkedeki hanelerin enerji maliyetlerini artıracağı görüşü hakim.

Araştırma şirketi Cornwall Insight tarafından yapılan açıklamada, İngiliz denetim kuruluşu Ofgem tarafından belirlenen enerji faturalarındaki üst limitin gelecek nisanda yıllık 1277 sterlinden 1660 sterline yükselebileceği belirtildi. Ülkede hanelerin enerji faturalarının gelecek yıl yaklaşık yüzde 30 artması bekleniyor.

İNGİLTERE’DE ENERJİ YOĞUN ENDÜSTRİLERDEN HÜKÜMETE YARDIM TALEBİ

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Cornwall Insight Kıdemli Danışmanı Craig Lowrey, "Bu rakamlar, en son varsayılan tarife üst sınırı tahminimizden bu yana geçen dönemdeki önemli artışları yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Ofgem, artan enerji fiyatlarından zarar görülmemesi için hane başına yıllık fatura üst limitini 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1.277 sterlin seviyesinde belirlemişti.

İngiltere'de tüketicilerin enerji faturalarında üst fiyat limiti uygulaması ilk kez 2019 yılının Ocak ayında devre girmiş, bu zamana kadar yılda iki kez yeniden değerlendirilmişti.

9 ENERJİ ŞİRKETİ İFLAS ETTİ

Son bir ayda hızla yükselen enerji fiyatlarını müşterilerine yansıtmakta zorlanan ve mali dengeleri bozulan Avro Energy, People’s Eneergy, Greensupplier Ltd, Utility Point, Igloo, PFP Energy, Symbio, MoneyPlus Energy ve Enstroga'dan oluşan 9 enerji şirketi iflas etmişti.

İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, daha önce artan doğalgaz talebi karşısında arzın yetersiz kalması nedeniyle ülkede oluşan yüksek fiyat krizini çözüme ulaştıracakları vaadinde bulunmuştu.

Kwarteng, artan doğalgaz fiyatlarını üst fiyat sınırı uygulaması nedeniyle doğrudan tüketicilere tam olarak yansıtamayan büyük çaplı enerji şirketlerine kredi desteği sağlanmasının bir seçenek olarak değerlendirilebileceğini ifade etmişti.