İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesine çıktı

Dün ABD'nin açıkladığı 41 yılın zirvesindeki enflasyondan sonra İngiltere de 30 yılın en yüksük rakamlı enflasyonunu açıkladı.

İngiltere İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, İngiltere'de yıllık enflasyon martta yüzde 7 ile 1992'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Aynı zamanda ülkede enflasyon aylık bazda da yüzde 1,1 artarak rekor kırdı.

Enerji fiyatları enflasyonun tektikleyicisi

Rusya-Ukrayna savaşının paralelinde bu ay enerji tavan fiyatlarına yapılan yüzde 54'lük zammın devreye alınmasıyla enflasyondaki yükselişin hızlanması beklentisi sürüyor.

Enflasyon hedeflerin üzerine çıktı

İngiltere'deki enflasyon 6 ay üst üste hedefin üzerinde gerçekleşti. Restoran, enerji, otel, mobilya, gıda, giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki artış enflasyondaki yükselişi artırdı.

İngiltere'de çift haneli enflasyon endişesi

Enflasyon şubat ayında da yüzde 6,2 ile yeni bir rekor kırmıştı. İngiltere Merkez Bankası, enflasyonun bu yıl sonunda çift hanelere çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.