Petrol
104.61
-0.03%
Euro
15.83
0.11%
Dolar
14.58
-0.14%
Altın
922.32
0.02%
Borsa
2464
0.60%
Bitcoin
588.486
-0.99%
BTXN Coin
31.06
-0.09%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesine çıktı

    Dün ABD'nin açıkladığı 41 yılın zirvesindeki enflasyondan sonra İngiltere de 30 yılın en yüksük rakamlı enflasyonunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 10:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesine çıktı

    İngiltere İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, İngiltere'de yıllık enflasyon martta yüzde 7 ile 1992'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Aynı zamanda ülkede enflasyon aylık bazda da yüzde 1,1 artarak rekor kırdı.

    Enerji fiyatları enflasyonun tektikleyicisi

    Rusya-Ukrayna savaşının paralelinde bu ay enerji tavan fiyatlarına yapılan yüzde 54'lük zammın devreye alınmasıyla enflasyondaki yükselişin hızlanması beklentisi sürüyor.

    Enflasyon hedeflerin üzerine çıktı

    İngiltere'deki enflasyon 6 ay üst üste hedefin üzerinde gerçekleşti. Restoran, enerji, otel, mobilya, gıda, giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki artış enflasyondaki yükselişi artırdı.

    İngiltere de enflasyon 30 yılın zirvesine çıktı #1

    İngiltere'de çift haneli enflasyon endişesi

    Enflasyon şubat ayında da yüzde 6,2 ile yeni bir rekor kırmıştı. İngiltere Merkez Bankası, enflasyonun bu yıl sonunda çift hanelere çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.


    İlginizi Çekebilir

    Pelin Batu'nun eşi Macit Bitargil kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
    Medya

    Pelin Batu'nun eşi Macit Bitargil kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor
    Tesla

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor

    Karaciğer kanserinin 5 sessiz belirtisi
    Sağlık

    Karaciğer kanserinin 5 sessiz belirtisi

    Görüş Bildir