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    İngiltere'de enflasyon çift haneye yükseldi

    İngiltere’de enflasyonun bu yılın temmuz ayında yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.
    • 17.08.2022 - 15:11
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    İngiltere'de enflasyon çift haneye yükseldi

    İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) beklenen enflasyon sonucunu açıkladı.

    Küresel ekonomik kriz sonucu artan enflasyon rakamları İngiltere'de zirveye ulaştı.

    İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bu yılın temmuz ayında yıllık bazda bir önceki ayda kaydedilen yüzde 9,4 seviyesinden yüzde 10,1’e yükseldi.

    Son 40 yılın en yüksek seviyesi

    Enflasyonun son 40 yılın en yüksek seviyesinde olduğu ülkede, son 70 yılın içerisinde yüzde 10 seviyesinin üstü sadece 4 kez görüldü.

    İngiltere’de en son enflasyonda çift hane 1982 yılının şubat ayında yüzde 10,2 ile görülmüştü.

    Çift haneli enflasyona ulaşıldı

    Buna ek olarak, ülkede 1951-1952, 1973-1977, 1979-1982 yılları arasında enflasyonda yüzde 10 seviyesinin üstü kaydedilmişti.

    İngiltere de enflasyon çift haneye yükseldi #1

    Faizde de büyük artış yaşanmıştı

    İngiltere Merkez Bankası (BoE), artan enflasyonla mücadele için by ayın başında son 27 yılın en yüksek faiz artışını yaparak, politika faizini yüzde 1,25’ten yüzde 1,75’e artırdığı bildirmişti.

    AA'nın haberine göre, bankanın Para Politikası Kurulu tutanaklarında, ülkede enflasyonun bu yılın ekim ayında yüzde 13,3 ile zirve yapmasının beklendiğin belirtilirken, İngiliz ekonomisin ise bu yılın son çeyreğinde resesyona gireceği tahmininde bulunulmuştu.

    İngiltere de enflasyon çift haneye yükseldi #2


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