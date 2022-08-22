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    İngiltere'de enflasyon, gelecek yıl yüzde 18,6 bekleniyor

    Citigroup, gelecek yılın ilk ayına ilişkin tahminini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2022 - 14:28
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 14:32
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    İngiltere'de enflasyon, gelecek yıl yüzde 18,6 bekleniyor

    İngiltere'de enflasyon, Şubat 1982'den bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.

    Yüzde 10,1 oranındaki enflasyonla ilgili gelecek yıl tahmini paylaşıldı.

    Yüzde 18,6 beklentisi

    New York merkezli Citigroup'a göre, İngiltere'de enflasyon, toptan gaz fiyatlarının artması nedeniyle Ocak 2023'te yüzde 18,6'ya ulaşma yolunda ilerliyor.

    Enflasyonda yarım yüzyıldaki en yüksek zirve görülebilir

    Böyle olması halinde, neredeyse yarım yüzyıldaki en yüksek zirve görülmüş olacak.

    Söz konusu yatırım bankası, perakende enerji tavan fiyatının yılda 1971 sterlinden ocak ayında 4 bin 567 sterline ve ardından nisanda 5 bin 816 sterline yükseleceğini öngörüyor.

    "Yüzde 18'in üzerinde zirve yapmasını bekliyoruz"

    Citi İngiltere Baş Ekonomisti Benjamin Nabarro, "Şu anda TÜFE enflasyonunun ocak ayında yüzde 18'in üzerinde zirve yapmasını bekliyoruz." dedi.

    Financial Times'a göre, böyle bir enflasyon oranı, hane gelirlerinde daralmaya neden olacak ve İngiliz ekonomisini daha da durgunluğa sevk edecek.

    İngiltere de enflasyon, gelecek yıl yüzde 18,6 bekleniyor #1


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