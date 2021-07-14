İngiltere'de enflasyon haziran ayında beklentinin üzerinde arttı

İngiltere'de enflasyon geçen ay, beklentilerin üzerindeki yükselişle yüzde 2,5 artış gösterdi.

Küresel ekonomi aktörlerinin enflasyon oranları açıklanmaya devam ediyor.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede geçen ay Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,2 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 2,5 artış kaydetti.

ENFLASYONUN ARTIK NEDENLERİNDEN BİRİ, ARTAN YAKIT FİYATLARI

ONS Ulusal İstatistik Başkan Yardımcısı Jonathan Athow, konuya ilişkin değerlendirmesinde, geçen ay enflasyonda beklentilerin üzerindeki artışın gıda ve ikinci el araç fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını belirterek, "Artışın bir kısmı, enflasyonu artırmaya devam eden artan yakıt fiyatları gibi geçici etkilerden kaynaklanmaktadır. Ancak bunun çoğu, fiyatların pandeminin başlarında düşük seviyelerden toparlanmasından kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE, ENFLASYONDA YÜZDE 2 HEDEFİNİ KORUYOR

İngiltere Merkez Bankası (BoE), enflasyonda yüzde 2 hedefini korumaya devam ediyor.

Bankanın Parasal Politika Komitesi (MPC), daha önce enflasyondaki artışın geçici olduğunu belirterek, enflasyonun yüzde 3 seviyesini gördükten sonra yeniden düşüşe geçeceğini duyurmuştu.