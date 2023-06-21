İngiltere'nin enflasyonu mayısta sabit kaldı Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra İngiltere ekonomik olarak tek başına kaldı. Gıda tedarik zincirlerinde sorun yaşanan ülkede enflasyon hızla artmıştı, açıklanan verilere göre de mayıs ayında gerileme yaşanmadı.

AA

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Ülkede bu yıl martta yüzde 10,1 olan enflasyon, nisanda beklenenden az gerileyerek yüzde 8,7'ye düşmüştü.

Buna göre, yıllık enflasyon mayısta yüzde 8,7 ile sabit kaldı. Beklenti, enflasyonun yüzde 8,4 olacağı yönündeydi.

İngiltere'de çekirdek enflasyon ise mayısta yüzde 7,1'e yükseldi. Çekirdek enflasyon, nisanda yüzde 6,8'e çıkarak Mart 1992'den beri en yüksek seviyesini görmüştü.

Gıda enflasyonu arttı

İngiltere'de gıda enflasyonu da nisanda yüzde 19,1 ile yüksek seyretmeye devam etmişti. Gıda enflasyonu ise mayısta yüzde 18,4 olarak ölçülürken, hizmet sektörü enflasyonu yüzde 7,4'e çıktı.

Ekim 2022'de enflasyon zirve yapmıştı

İngiltere'de enflasyon, Ekim 2022'de yüzde 11,1 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararları

Enflasyonu düşürmek için Aralık 2021'den beri para politikasında sıkılaşma uygulayan İngiltere Merkez Bankası (BoE), bu tarihten itibaren 12 kez üst üste faiz artışına giderek politika faizini yüzde 4,50'ye çıkardı.

Faiz kararı yarın

BoE'nin, yarınki Para Politikası Kurulu toplantısında 25 baz puan faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Enflasyon hedefi: Yüzde 2

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, enflasyonu bu yıl yarı yarıya indirmeyi taahhüt ederken, BoE'nin nihai hedefi enflasyonu yüzde 2'ye çekmek ve bu seviyede tutmak.