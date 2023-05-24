İngiltere'de enflasyon nisanda geriledi İngiltere'de nisan enflasyonu yüzde 8,7 olarak açıklandı. İngiltere'de açıklanan enflasyonun beklenenden az gerilediği görüldü.

AA

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.

Ülkede martta yüzde 10,1 olan enflasyon, nisanda yüzde 8,7'ye düştü.

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki gevşeme, enflasyonda nisanda kaydedilen düşüşe 1,42 puan katkı sağladı.

Enflasyon beklentileri daha fazla düşeceği yönündeydi

İngiltere'de yüzde 8,7 olarak açıklanan nisan ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi yüzde 8,2'ye ineceği yönündeydi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ise nisan enflasyonunu yüzde 8,4 olarak öngörmüştü.

Gıda fiyatları artmaya devam etti

Gıda fiyatlarının nisanda da artmaya devam etmesi ise enflasyonun yüksek kalmasına yol açtı. Gıda enflasyonu nisanda yüzde 19,1 ile marttaki yüzde 19,2 seviyesine göre kısıtlı oranda yavaşladı.

Enerji ve gıda fiyatları hariç yıllık enflasyon yüzde 6,8

Öte yandan, enerji ve gıda fiyatları hariç yıllık enflasyon marttaki yüzde 6,2 seviyesinden nisanda yüzde 6,8'e çıkarak, Mart 1992'den beri görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Enflasyonun en üst seviyesi Ekim 2022'deydi

İngiltere'de enflasyon Ekim 2022'de yüzde 11,1 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

BoE, faiz artırdı

BoE enflasyonu yüzde 2'ye çekme hedefi kapsamında 11 Mayıs'ta üst üste 12'inci kez artışa giderek faizi yüzde 4,25'ten yüzde 4,50'ye yükseltmişti.

BoE, faiz oranlarını yeniden yükseltmek zorunda kalacak

Bu arada, nisan ayı enflasyon rakamı, BoE'nin faiz oranlarını yeniden yükseltmek zorunda kalacağına yönelik beklentileri güçlendirdi.

Sterlin değerlendi

Nisan verisinin açıklanmasının ardından sterlin, dolar ve euro karşısında değer kazandı.