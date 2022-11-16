İngiltere'de enflasyon, yeniden 40 yılın zirvesine çıktı

İngiltere'de ekim ayı TÜFE ve ÜFE verileri açıklandı. Enerji faturaları, Birleşik Krallık enflasyonunu 40 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 11,1'e taşıdı.

İngiltere'nin ekim ayı enflasyon verisi belli oldu. İngiltere'de eylül ayında yüzde 10,1 olan enflasyon, ekim ayında yüzde 11,1'e yükseldi.

Birleşik Krallık'ın yıllık enflasyon oranı, milyonlarca hanenin yüksek enerji faturalarından etkilenmesinin ardından arttı.

Gaz ve elektrik fiyatları enflasyonu artırdı



Hükümetin enerji fiyat garantisine rağmen enflasyona yukarı yönlü en büyük katkıyı gaz ve elektrik fiyatları yaptı. Artan gıda fiyatları da enflasyonun yukarı yönlü gitmesine neden oldu.

Ülkede 1951-1952, 1973-1977, 1979-1982 yılları arasında enflasyonda yüzde 10 seviyesinin üstü görülmüştü.

İngiliz Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinden uzaklaşıldı

İngiltere İstatistik Ofisi'nin açıkladığı ekim enflasyonu, İngiltere Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin çok daha üzerinde.

Yüksek enflasyon faizi etkileyecek

Enflasyon ekimde yüzde 11,1 artarak çift hanede kalırken, verinin İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kısa vadeli para politikası yaklaşımını da etkilemesi bekleniyor.